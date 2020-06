Cât de sigur e Nicuşor Dan că va fi candidatul dreptei pentru Capitală după criticile din PNL şi USR

Adevărul: Sunteţi sigur că veţi rămâne candidatul PNL pentru Primăria Capitalei?

Nicuşor Dan: Bineînţeles. PNL e un partid serios, a făcut un anunţ oficial şi toată relaţia pe care am avut-o de atunci până acum cu ei mi-au dovedit că sunt un partener serios.

Vă întreb pentru că săptămâna trecută a avut loc o întâlnire la Vila Lac între preşedintele Klaus Iohannis şi mai mulţi lideri PNL în care unii dintre liberali v-au criticat absenţa şi i-au sugerat preşedintelui că poate PNL ar fi mai bine să meargă cu o soluţie proprie.

Ştiţi cum e. Dacă nu te critică nimeni înseamnă că nu existi. Lucrul important este că cele patru partide de opoziţie din Bucureşti au avut cu toţii inteligenţa, au trecut peste orgolii şi au luat decizia raţională de a susţine un candidat unic, pe mine. Ăsta e lucrul care contează. Că există în unele din aceste partide discuţii contradictorii după ce decizia s-a luat, e logic să fie aşa. Însă decizia s-a luat şi ăsta e lucrul care contează.

Simţiţi că Rareş Bogdan vă sapă candidatura?

Nu, nicidecum. E un om care-şi exprimă opinia în interiorul forurilor statutare ale partidului lui, ceea ce e absolut legitim. Acum oficial sunt susţinut la PNL şi USR care sunt partidele cele mai mari din Bucureşti, şi informal de PMP şi PLUS. Ei nu şi-au anunţat candidaţii, liderii lor s-au manifestat în sensul acestei susţineri. Rămâne să apară apoi sonajele ca susţinerea asta să se concretizeze într-o platformă mai largă care să cuprindă şi propuneri de primari de sector, politici comune.

O parte dintre liderii USR v-au criticat că v-aţi afişat prea mult cu PNL. Aţi fost şi la o conferinţă de presă organizată în curtea partidului şi vă reproşează faptul că nu aveţi o strategie de comunicare comună, nu vă prezentaţi ca candidatul dreptei pentru Primăria Capitalei, ci vă prezentaţi mai degrabă ca candidatul PNL.

E acelaşi răspuns ca acel pe care l-am dat în discuţiile care au ajuns în presă din ce s-a discutat la PNL. De când sunt în spaţiul public lumea ştie despre mine că sunt un om serios care se ţine de cuvânt. Deci în momentul în care am un parteneriat cu cineva îl respect. Au fost mai multe evenimente electorale organizate doar de USR la care m-am dus, o dezbatere de exemplu pe mediu şi deşeuri la care am participat. Vorbesc de ultimele 2-3 săptămâni. Am avut o conferinţă de presă online comună cu Allen Coliban care candidează la Braşov, mâine o să am cu oameni din USR-PLUS care candideză la Vâlcea. Orice fel de invitaţie o să fie acceptată de mine pentru că aşa e firesc într-un parteneriat.