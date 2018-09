Carmen Dan vrea să modifice Legea adunărilor publice. Raeţchi: PSD vrea să blocheze dreptul la protest. Vor introduce obligativitatea unor autorizaţii restrictive

Ministrul Carmen Dan a fost întrebat, la ieşirea de la audierile din Comisia de apărare din Senat, care ar fi principalele modificări care ar trebui aduse Legii adunărilor publice şi dacă îşi va asuma o astfel de iniţiativă. "Cred că este necesar să existe o actualizare a legislaţiei, este foarte veche, nu mai corespunde nevoilor şi realităţii cu care ne confruntăm, motiv pentru care, în virtutea dreptului de iniţiativă legislativă, eu, bineînţeles cu consultarea tuturor celor care trebuie să fie consultaţi, inclusiv respectând principiile de transprarenţă, voi iniţia acest demers", a spus Carmen Dan.

Întrebată dacă ea crede că Jandarmeria ar trebui să aibă abilitatea de a face şi anchete, Carmen Dan a răspuns: "Cred cu tărie că Jandarmeria trebuie să dispună de toate pârghiile legale pentru a-şi exercita în condiţii de siguranţă atribuţiile şi bineînţeles de a aplica întru tocmai prevederile legale. Jandarmeria este o instituţie importantă a statului şi trebuie să beneficieze inclusiv de un cadru legal adecvat".

Subiectul a fost abordat,ăîn timpul audierilor din Comisia de apărare din Senat, şi de prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru.

În replică, liberalul Ovidiu Raeţchi spune că, de fapt, PSD vrea să pună pumnul în gura protestatarilor. „PSD vrea sa modifice legea adunarilor publice pentru a bloca, de facto, dreptul la protest. Pe de o parte vor introduce in lege obligativitatea unor autorizatii restrictive, pe de alta parte - asa cum fac deja in Bucuresti - nu vor autoriza niciun miting, sustinand ca spatiul respectiv a fost deja rezervat in avans, timp de un an, pentru proteste zilnice de un membru PSD care, de fapt, nu e niciodata acolo. Aceasta este o pungasie tipic pesedista, care va conduce, in realitate, la suspendarea unui drept constitutional esential“, a scris Raeţchi pe Facebook.