Carmen Dan se apără după ce Ciolacu a ameninţat cu excluderea: Mama mea este în spital, deloc într-o stare bună. Nu-mi arde de postări în care să justific ce fac

„Joi, 27 August, m-am deplasat personal la mama mea şi în urmă stării sale precare de sănătate, am luat decizia de a o conduce la Spitalul Floreasca. După triaj, i s-a făcut testul pentru COVID-19. Sâmbătă, rezultatul a venit. Pozitiv! Am fost devastată! Mama are 74 de ani, este hipertensivă, insulinodependentă, supraponderală. De sâmbătă se află la Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş.

Nu mi-am dorit această situaţie! Mama mea este în spital, deloc într-o stare bună, motiv pentru care nu-mi arde de postări în care să justific ce fac sau ce nu fac. Cine mă bănuieşte de înţelegeri oculte tocmai pe mine cu vreun adversar politic înseamnă că nu mă cunoaşte. Iar pentru cei care nu mă cunosc nu am nicio obligaţie să mă justific”, a precizat Carmen Dan.

Explicaţia acesteia vine după ce preşedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat că va propune Consiliului Politic Naţional al partidului excluderea celor trei social-democraţi care au lipsit de la votul moţiunii de cenzură.