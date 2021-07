Candidatul susţinut de Florin Cîţu a fost reales preşedinte al filialei PNL Sector 4: „Împreună suntem echipa câştigătoare!”

În urma numărării voturilor de marţi seară, Pavel Popescu a obţinut 395 de voturi, iar contracandidatul său, Mihai Belu, a fost votat de 201 dintre delegaţii prezenţi la Conferinţă.

Premierul Florin Cîţu, care l-a susţinut pe Pavel Popescu în cursa pentru şefia filialei, i-a transmis acestuia felicitări: „Felicitări, Pavel! Împreună suntem echipa câştigătoare”, a scris Cîţu pe Facebook, la finalul alegerilor.

Premierul şi-a arătat susţinerea pentru noul preşedinte al PNL Sector 4 şi în discursul din cadrul Conferinţei de alegeri, arătând, înainte de scrutin, că susţinerea este reciprocă, pentru că, la rândul său, Popescu „a avut curajul” să îl susţină pe Cîţu la şefia partidului.

La fel ca la alegerile de luni din cadrul filialei Sector 2, la scrutinul pentru filiala PNL Sector 4 au fost prezenţi şi cei doi contracandidaţi la şefia Partidului Naţional Liberal, preşedintele PNL, Ludovic Orban, şi prim-ministrul Florin Cîţu.

„PNL nu este o dictatură şi vă rog pe cei care sunteţi sunaţi şi ameninţaţi să ieşiţi public şi să spuneţi acest lucru”, a declarat premierul, reluând acuzaţii voalate la adresa lui Ludovic Orban pe care le făcuse şi luni, la alegerile de la Sectorul 2.

Florin Cîţu a reiterat, în cadrul Conferinţei, că ar trebui să existe un candidat liberal în fiecare sector. „Pentru mine contează echipa”, şi-a început discursul Cîţu.

„Eu am spus foarte clar – şi mă ţin de cuvânt – că PNL trebuie să aibă la fiecare sector un candidat membru al PNL. Asta nu se întâmplă peste noapte, dacă aştepţi patru ani de zile şi te trezeşti că nu ai candidat şi trebuie să găseşti un candidat. Şi când cauţi un candidat – şi vii cu tot felul de scuze – nu iese nici acela şi iese tot PSD. Nu este nicio reţetă, PSD a ieşit la Sectorul 4, char dacă PNL nu a avut candidat. De aceea, trebuie să ne ocupăm să ne construim candidaţi pentru fieare primărie din România, inclusiv de sector, din primul moment”, a mai afirmat premierul.

Cîţu i-a lansat şi o provocare lui Ludovic Orban: „În aceste săptămâni de campanie s-au întâmplat câteva lucruri pe care doar eu şi echipa mea le-am condamnat public şi fac această provocare colegului meu Ludovic Orban ca de astăzi, Ludovic, te rog, să-i condamni şi tu pe acei colegi ai noştri care-şi fac propriii colegi lichele, trădători. Împreună trebuie să condamnăm aceste comportamente, eu şi Ludovic Orban, împreună, de fiecare dată (...) Trebuie să oprim aceste lucruri”.

În schimb, în discursul său, Ludovic Orban a afirmat că nu susţine un candidat, ci întreaga filială.

„Eu nu am venit să îl susţin pe Pavel Popescu. Eu am venit să vă susţin pe dumneavoastră, am venit să îi mulţumesc lui Horia, pentru modul în care a condus Poşta Română şi pentru rezultatele remarcabile pe care le-a avut, să vă spun că îmi pare rău că nu mai este acolo. Am venit să îi mulţumesc lui Andreea pentru modul în care a acţionat la nivelul conducerii Transelectrica şi pentru rezultatelele remarcabile de la Transelectrica, am venit să îi mulţumesc domnului Meteleucă pentru activitatea pe care a derulat-o în conducerea instituţiei pe care a condus-o. Am venit să îi mulţumesc şi Mihaelei Prodeus, care nu a apucat să îşi arate capacitatea de a conduce acea companie. Am venit să vă mulţumesc fiecăruia dintre dumneavoastră, am venit să vă spun: Votaţi exact ceea ce este corect, firesc, normal şi spre binele PNL, filiala Sectorului 4”, a declarat Orban.