Calcule. Cum arată aritmetica parlamentară înainte de votul pentru şefia Senatului. Funcţia, dorită de trei aleşi

Teodor Meleşcanu s-a autosuspendat din ALDE şi e principalul favorit pentru şefia Senatului, fiind susţinut politic de PSD, formaţiune care are 68 de senatori, iar majoritatea în acest for e de 69. Aşadar, dacă îl votează toţi PSD-iştii şi mai primeşte şi votul său, Meleşcanu are funcţia asigurată. Pe de altă parte, PSD ar mai putea obţine 3-4 voturi de la membri nemulţumiţi ai ALDE. De asemenea, în PSD ar putea să apară unele sincope la vot, din moment ce funcţia ar fi fost râvnită şi de mai mulţi social-democraţi, printre care Şerban Valeca sau Robert Cazanciuc.

În schimb, Opoziţia e mai firavă în ceea ce priveşte forţa. Alina Gorghiu se bucurăpână acum doar de sprijinul PNlL; USR şi cel al UDMR, ceea ce înseamnă 36 de voturi, plus alte câteva de la senatorii PMP. În total, aproape 40 de voturi, adică mult sub majoritatea necesară.

Cu cele mai mici şanse este Ion Popa, fost senator al PNL, în prezent trecut în barca ALDE. La cum se prezintă situaţia, Popa ar putea obţine undeva în jur de 10 voturi.

