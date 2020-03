Ca să scape de amenda pentru viteză, un senator UDMR le-a spus poliţiştilor că se duce să se testeze de coronavirus

Iniţial, când a fost sunat de Digi24 pentru un punct de vedere, senatorul a negat că ar fi fost oprit de poliţie. Ulterior, parlamentarul a explicat, în direct la Digi24, că atunci când a fost sunat a fost trezit din somn şi a fost întrebat dacă a fost prins „astăzi” (miercuri - n.r.) de poliţie.

„Nu am minţit nici atunci şi nu mint nici acum. Pe 14 m-a oprit poliţia pentru depăşirea vitezei, mergeam cu 81 la oră la 200 de metri de intrarea în localitatea Olteni. M-am oprit, a venit agentul de poliţie la mine, am dat jos geamul. Ştiind că cu o zi înainte un coleg senator a fost declarat pozitiv, l-am avertizat pe domnul agent că s-ar putea să fiu pozitiv şi mă duc să fac test. I-am spus textual că mă duc la Bucureşti să fac test de coronavirus. I-am dat actele, a venit cu procesul-verbal, am semnat procesul-verbal fără menţiuni şi am plecat. Am avut o discuţie cu dânsul cu privire la iresponsabilitatea colegului meu, al nostru, din Senat, am plătit amenda şi din punctul meu de vedere, această poveste este închisă. Nu l-am minţit, i-am spus că s-ar putea să fiu pozitiv şi mă duc la Bucureşti să fac test”, a spus Tanczos Barna.

Întrebat dacă a făcut testul, senatorul a confirmat şi a spus că rezultatul este negativ. „Au făcut cu mine alte 400 sau 500 de persoane în ziua de 14, tocmai pentru că pe 13 colegul nostru a fost declarat pozitiv şi am mers sute de deputaţi şi senatori ca să facem test. Suntem şi noi familişti şi trebuia să ştim şi noi dacă suntem purtători de virus sau nu şi trebuia să ştiu dacă sunt primul care aduce virusul în Harghita”, a adăugat senatorul.

„Nu are legătură cu viteza, n-am comentat nicio secundă viteza. Am spus că mă duc la Bucureşti să fac test şi l-am avertizat pe domnul agent că s-ar putea să fiu pozitiv. Cred că a fost un gest responsabil, pentru că s-a apropiat de mine la mai puţin de un metru, i-am dat în mână actele şi era minimul pe care trebuia să-l fac. De 24 de ore nu mă gândeam la altceva decât la testul pe care o să-l fac la Bucureşti”, a explicat Tanczos Barna.

Întrebat dacă poliţiştii i-au spus că l-au verificat la DSP şi nu apărea în evidenţă, senatorul a răspuns: „Da, ştiu. Au sunat la DSP, m-a sunat DSP-ul, m-au întrebat, le-am spus că sunt în clădirea Senatului, stau la coadă să fac testul, i-am informat după aceea, când a venit rezultatul, că sunt negativ”, a spus senatorul.

Întrebat de ce crede că poliţiştii l-au verificat la DSP, din moment ce le-ar fi spus că se duce să facă testul, Tancoz Barna a fost că nu ştie, dar „dl agent de poliţie şi-a făcut treaba”, a făcut ceea ce trebuia să facă: a anunţat DSP-ul că în trafic s-a întâlnit cu o persoană care a declarat că s-ar putea să fie pozitivă şi merge să facă test. „I-am spus textual că mă duc, i-am spus şi locaţia unde mă duc să fac testul. Ştiam de ce plec la Bucureşti. Cu o zi înainte am sunat la DSP şi am întrebat dacă vor trimite o echipă la mine acasă ca să ia probe. Eu vineri am anunţat pe Facebook că nu ies din casă din cauza faptului că avem un coleg depistat pozitiv şi este responsabilitatea mea să am grijă de toţi cei care intră în contact cu mine. Am fost primul, cred, care a postat pe Facebook că nu mai ies din casă. Şi am plecat doar pentru vot, să votăm guvernul şi să fac testul la Bucureşti”, a încheiat senatorul Tanczos Barna.