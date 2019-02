Buşoi: PSD-Firea se ceartă cu PSDragnea, viceprimarul Bădulescu se bate cu primarul Mutu. PSD îşi bate joc de bucureşteni, în loc să dea soluţii

„De doi ani şi jumătate, PSD are toată conducerea: Guvern, Primăria Generală şi Sectoare. Dar, tot ce face PSD-ul, indiferent că este vorba de PSD-Firea, «aripa imagine şi zero realizări» sau PSD-Dragnea, «aripa guvernarea paralelă», este să îşi bată joc de bucureşteni. Foarte grav este că Guvernul se răzbună pe bucureşteni şi la fel de grav este că Dragnea taie bugetele tuturor administraţiilor marilor oraşe; pentru că Guvernul Dăncilă nu mai are bani, după ce a irosit şi creşterea economică şi împrumuturile pe cheltuieli populiste“, susţine preşedintetele PNL Bucureşti, Cristian Buşoi.

Europarlamentarul precizează că banii au fost irosiţi pe cheltuieli populiste. „Irosirea banilor de la buget pe cheltuieli populiste, fără a face investiţii în trafic şi termoficare, este însă ceea ce a făcut şi administraţia PSD-Firea la Bucureşti. În doi ai şi jumătate de mandat, a aruncat cu banii pe evenimente, spectacole, aşa-zis culturale, excursii, premii pentru persoanele căsătorite, vouchere fără rost şi decontări de benzină, auiristice“, a completat Buşoi.

