Buşoi, atac indirect la Orban: Sunt acuzat că nu sunt suficient de bun să mă lupt cu Firea. Asta este ori prostie crasă, ori rea intenţie!

Liderul liberal pe Bucureşti, Cristian Buşoi, a criticat miercuri seara, pe pagina sa de Facebook, vocile care îl acuză că nu a făcut suficientă opoziţie social-democraţilor şi primarului general, Gabriela Firea. Acesta a numit declaraţiile „prostie crasă ori rea intenţie” şi a amintit procesul intentat de primarul Capitalei pe motiv de calomnie împotriva sa, declarând totodată că a fost singurul care a luptat cu PSD, atunci când în PNL oamenii „nu aveau chef de opoziţie”.

„Sunt acuzat, în mod fals, că nu am poziţii împotriva PSD. Răspund şi dau exemplu de poziţii anti PSD în ultimii doi ani, dintre care o propunere de suspendare a primarului Firea, şi sunt acuzat că este prea puţin. Aduc aminte că de doi ani mă opun administraţie PSD-Firea şi dna Firea m-a dat în judecată pe motiv că o calomniez şi în continuare sunt acuzat că nu-s suficient de bun să mă lupt cu dna Firea. Aceasta este este ori prostie crasă, ori rea intenţie! Horatârţi voi, că eu nu ştiu. De doi ani, începând imediat după alegerile locale, când nimeni în PNL Bucureşti nu mai avea chef de nicio opoziţie, am arătat public şi am sancţionat ce face administraţia PSD-Firea în Capitală”, a spus acesta.

Totodată, Buşoi a explicat că PNL şi nu USR a devenit principala forţă de opoziţie în Capitală, încadrând poziţiile împotriva Gabrielei Firea la „proiectele pe care le lasă la cheie în Bucureşti”.

„De doi ani, şi prin acţiunea personală, ca om din PNL Bucureşti, dar şi alături de o echipă redusă şi demoralizată de dezastrul din alegeri, am ţinut administraţia PSD-Firea sub o critică continuă. Asta în timp ce mulţi lideri, unii şi aleşi pe listele PNL Bucureşti, au uitat complet de PNL Bucureşti. De doi ani, PNL a recâştigat pas cu pas, statutul de principală forţă de opoziţie în Bucureşti. Şi trebuie spus cu modestie şi fără niciun spirit de atac politic: acum PNL şi nu USR este principala forţă de opoziţie la PSD în consiliul general şi în consiliile de sectoare şi acesta este un succes muncit al PNL în ultimii doi ani. Refacerea şi recâştigarea discursului PNL de opoziţie în Bucureşti este al doilea proiect pe care îl voi lasă la cheie PNL”, a adăugat Buşoi.