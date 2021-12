Bugetul pe 2022 încaieră Coaliţia. PNL ameninţă cu nevotarea proiectului de lege

Aleşii PNL ar putea boicota votarea bugetului de stat pentru 2022, în cazul în care Guvernul, prin ministrul de Finanţe, Adrian Câciu (PSD), nu găseşte o soluţie pentru ca în forma finală a proiectului de lege să fie alocaţi 7% din Produsul Intern Brut estimat anul viitor, în condiţiile în care în prezent este la 6,7% din PIB. Principalul motiv este că procentul de 7% a fost una dintre condiţiile de bază ale înţelegerii PSD şi PNL pentru noul Guvern, la fel cum pentru social-democraţi pachetul social, adică măriri de pensii, alocaţii şi salarii a fost o condiţie esenţială.

Florin Cîţu, preşedintele PNL, a avut mai multe intervenţii în care a sugerat că poziţionarea pe buget ar putea duce la probleme grave în Coaliţie, inclusiv la ruperea ei. Liderul liberal a subliniat că PSD şi-a prioritizat domeniile unde are miniştri şi unde are baza electorală. „Suntem într-o coaliţie. Iar Partidul Naţional Liberal se uită la această coaliţie şi vede cum au fost găsite resurse pentru toate, toate măsurile introduse de PSD în programul de guvernare, dar pentru măsurile PNL nu prea s-au găsit bani. Mai mult, am trecut în foarte scurt timp de la un mod în care noi lucram, în care antreprenorul era un erou în economie, la a face antreprenorul un infractor”, a declarat Cîţu. De asemenea, nu sunt menţionate nici proiectele locale care pot fi finanţate, ceea ce creează incertitudine, un alt aspect problematic şi contestat de PNL.

România mai puțin educată Deși președintele Klaus Iohannis are drept proiect de suflet „România educată”, iar PNL a avut drept sarcină la negocierile cu PSD obținerea Ministerului Educației, acest portofoliu a prezentat și de această dată un interes redus în obținerea de fonduri. Doar 2,28% din PIB-ul estimat în 2022 va fi alocat pentru educație, adică mai puțin față de 2021, când procentul alocat a fost 2,39. Într-adevăr, suma nominală este cu aproape 1,5 miliarde lei mai mare, adică a crescut de la 28,50 miliarde de lei la 29,98. Însă în România a fost aprobată în 2011 Legea educației naționale, care prevede că ar trebui alocați 6% din PIB pentru educație, act normativ în care exact articolul referitor la banii pentru domeniu este prorogat pentru a 11-a oară. De altfel, procentul din PIB a scăzut constant din 2019 (Guvernul Dăncilă) până în prezent.



Liberalii intenţionează să facă un Birou Executiv în care Nicolae Ciucă să fie întrebat de ce a acceptat actuala formă a bugetului, care nu corespunde obiectivelor asumate de PNL prin programul de guvernare, dar şi pentru a decide cum se comportă aleşii la votul din Parlament. Această şedinţă este aşteptată pentru miercuri seară sau joi dimineaţă, adică în mod clar înainte de votul din plen, programat pentru joi după-amiază.

PSD e mulţumit

PSD mai degrabă a turnat gaz pe foc, în loc să calmeze spiritele. Social-democraţii s-au lăudat pentru că ei şi-au atins toate obiectivele privind bugetul. „Partidul Social Democrat a reuşit să includă în proiectul de Buget sumele necesare pentru atingerea principalelor trei obiective politice pe care şi le-a propus pentru anul 2022”, a punctat formaţiunea printr-un comunicat de presă, unde a menţionat că printre reuşitele social-democraţilor erau creşterea veniturilor „pentru jumătate din populaţia României” şi creşterea cu peste 7% a sumelor pentru domeniul Sănătăţii.

Mai mulţi liberali au luat foc în urma discuţiilor pe tema bugetului. Deputatul Gheorghe Pecingină, secretar general-adjunct al PNL, a subliniat că pentru a susţine creşterile din 2022 sunt necesare şi investiţii pe măsură. „Pensiile şi alocaţiile creşteau şi în programul propus de PNL, dar PSD a cerut mai mult, iar ca să dai mai mult, trebuie să investeşti mai mult”, a punctat Pecingină, fost secretar de stat la Ministerul Finanţelor.

„O să fie greu să votăm bugetul“

Mult mai dur a fost un alt membru al conducerii centrale. Cu o ameninţare directă privind blocarea bugetului de stat pe 2022 a venit Cristian Băcanu, vicepreşedinte PNL: „Din punctul meu de vedere, a fost extrem de dificil ca PNL să voteze alianţa stânga-dreapta cu PSD, o să fie şi mai greu să votăm bugetul dacă nu conţine şi cei 7% pentru investiţii. E un compromis greu şi mi se pare normal să discutăm despre asta, pentru că electoratul liberal trebuie să fie reprezentat, apărat, protejat de guvernul condus de PNL, de parlamentarii PNL, aşa cum alte categorii sociale sunt la rândul lor reprezentate”, i-a avertizat Băcanu pe colegii din Coaliţie.