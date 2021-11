PSD nu renunţă la majorările propuse în programul de guvernare. Budăi: „Avem şi soluţii”

„Eu zic că am avut o discuţie extrem de constructivă. Am căzut de acord pe multe puncte de vedere, pe cele ce înseamnă măsuri de ocupare, încurajarea ocupării. Am căzut de acord şi pe principiul că trebuie să majorăm veniturile oamenilor, atât alocaţiile, cât şi salariile şi pensiile. Urmează o întâlnire cu specialiştii din finanţe”, a declarat Marius Budăi joi, la Parlament.

Budăi a arătat că PSD a propus o creştere a pensiilor cu 11%. „Am propus 11%, am justificat de ce. Veţi vedea sursa finanţării după ce finanţiştii din PSD şi PNL se vor întâlni”, a explicat acesta.

Deputatul a mai subliniat că PSD nu va renunţa la majorările propuse şi a precizat că vor veni şi cu soluţii în acest sens. „PSD nu renunţă la aceste majorări, avem şi soluţii, şi justificări, de ce solicităm această majorare cu 11%. Hai să lăsăm finanţiştii să spună cuvântul, noi vom arăta că există soluţii. Concluzia a fost că vor urma discuţiile cu finanţiştii, după decizia politică şi veţi afla. (...)

Trebuie să înţelegeţi că nu sunt majorări pe care PSD le doreşte de dragul de a dori. Hai să vedem ce se întâmplă, când mergem la piaţă, când plătim facturile. E o majorare care apără putearea de cumpărare, nu o creşte”, a mai spus Budăi.

