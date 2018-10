Borza: Vine criza! Conducătorii României nu învaţă nimic din greşeli, ba mai mult, le repetă inconştient sau iresponsabil

„FMI mi-a confirmat avertizarea pe care am lansat-o în spaţiul public încă de anul trecut şi pe care, de la începutul anului, o reiterez cu fiecare intervenţie a mea în Plenul Camerei Deputaţilor sau în mass-media. Evident că nu îmi doresc să fiu un cavaler al apocalipsei, dar experienţa acumulată în ultimii 15 ani în mediul antreprenorial şi în managementul societăţilor în criză m-a determinat la o astfel de analiză şi un astfel de avertisment. De la marea criză din 1929, crizele globale s-au succedat după un anumit algoritm confirmat şi statistic. După un ciclu de creştere economică de şapte până la zece ani, urma o criză între doi până la cinci ani. Nimic nou sub soare. Această succesiune creştere-scădere economică se repetă de mii de ani. Biblia este cea care ne descrie pentru prima dată acest tipar. Şapte ani de ploi, recolte bogate şi prosperitate. Şapte ani de secetă, sărăcie şi foamete. Problema României şi, în primul rând, a conducătorilor ei, e tocmai aceasta: nu învăţăm nimic din istorie şi din greşeli, ba mai mult, le şi repetăm inconştient sau iresponsabil. În 2008, când economia americană se prăbuşea, Guvernul României dădea pomeni electorale“, scrie deputatul Remus Borza pe blogul său.

De asemenea, acesta explică modul cum efectele unei crize începute peste Ocean se resimt la o perioadă de timp şi în România, chiar dacă guvernanţii neagă acest lucru.

„Oricât de triumfalist am prezenta situaţia din România, nici pe departe nu stăm pe roze. Am construit Legea bugetului de stat pe o creştere economică de 5,5%. Aşa cum anticipam la începutul anului, creşterea economică nu va depăşi 4%. Săptămâna aceasta, şi FMI şi-a revizuit prognoza de creştere economică pentru România de la 5,1% la 4%. Asta înseamnă că nici veniturile bugetare prognozate la 287 miliarde lei nu se vor încasa.Vom colecta maxim 270 miliarde lei. Ce ne facem că am angajat deja cheltuieli de 314 miliarde lei, preponderent pe salarii, pensii şi ajutoare sociale? Mărind ecartul dintre cheltuieli şi venituri, riscăm să ieşim din ţinta de deficit bugetar de 3%, asumată prin Tratatul de la Maastricht. Vom sacrifica şi anul acesta investiţiile. În rest, suntem campioni la deficite structurale,bugetare si de cont curent. Datoria externă a ajuns la o valoare record de 98 miliarde euro, doar în contul dobânzilor plătind anul acesta 3,5 miliarde euro. România se împrumută din ce în ce mai greu şi la costuri din ce în ce mai mari, Guvernul intrând deja în rezervele de la BNR pentru a finanţa datoria“, mai scrie Borza.

Deputatul avansează şi câteva soluţii. „Avem nevoie urgentă de o remaniere guvernamentală. Avem nevoie în Guvern de oameni competenţi, vizionari şi curajoşi, care să restructureze aparatul bugetar, să modernizeze statul, să reformeze marile sisteme publice: administratie, sanatate, invatamant. Dar in primul rand,sa pregateasca tara pentru criza“, conchide deputatul.

