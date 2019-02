Borza, despre bugetul pe 2019: Coaliţia de guvernare a dat după nevoi, nu după posibilităţi. Restructurarea personalului ar trebui să reprezinte o prioritate

„După două luni de aşteptare şi de dezbateri aprinse între Putere şi Opoziţie, a ieşit, în sfârşit, fum alb pe hornurile Palatului Parlamentului. Avem buget! Coaliţia de guvernare a spart toate barierele ideologice, logice şi economice. Ceea ce Lenin doar visa, vrednicii urmaşi din PSD au înfăptuit. Au dat la toată lumea după nevoi, nu după posibilităţi. Problema e că poporul va avea întotdeauna mai multe nevoi decât statul posibilităţi.Castigati şi anul acesta vor fi bugetarii şi pensionarii.Cheltuielile de personal şi cele de asistenta socială vor fi in 2019 de 211 miliarde lei,cu 30 miliarde lei mai mari decât anul trecut,cu 50 miliarde lei mai mari decât in 2017 sau cu 73 miliarde lei mai mari decât in 2016! In schimb,in toţi aceşti ultimi 3 ani cheltuielile cu investiţiile, finanţate atât de la buget cât şi din surse externe, reprezinta in medie sub 30 miliarde lei anual”, a scris Remus Borza pe blogul personal.

Deputatul a criticat şi faptul că coaliţia de guvernare a aprobat un buget de nouă ori mai mare pentru Serviciul Român de Informaţii (SRI) faţă de cel pentru Serviciul de Informaţii Externe (SIE), spunând că „România este pe primul loc în lume la numărul de ofiţeri acoperiţi de informaţii raportat la 100.000 de locuitori, respectiv 60, comparativ cu 11 în SUA, 3 în Germania, 5 în Franţa sau 6 în Marea Britanie”.

Remus Borza se arată şi un susţinător al reducerii numărului de bugetari, explicând că statul ar funcţiona mai eficient într-o formulă mai restrânsă.

„Restructurarea personalului ar trebui să reprezinte o prioritate pentru fiecare conducător de instituţie a statului român. Avem mult prea mulţi bugetari faţă de nevoile reale ale României. Cu 1/3 ar trebui redus numărul de bugetari din administraţia publică locală şi centrală. Cu 1/3 ar trebui redus numărul ministerelor, al agenţiilor şi autorităţiilor statului. Un stat suplu este mult mai eficient decât unul hiper gonflat, atrofiat şi birocratizat. După votul din Parlament pe Legea bugetului de stat, i-am cerut ministrului de Finanţe, Orlando Teodorovici, să susţină acest imperativ al reformei, reorganizării şi restructurării aparatului bugetar”, a mai scris acesta pe blog.





Deputatul mai e de părere că România nu învaţă „din greşelile trecutului” şi că în prezent este „campioana absolută a deficitelor”.





„Romanii, şi cu atât mai grav guvernanţii, au o memorie selectivă. Nu învăţăm din greşelile trecutului. Le uităm repede şi la fel de repede le repetăm. În 2008, România a înregistrat cea mai mare creştere economică din 90’ până în prezent: 8,5%. În loc să facem excedente şi să pregătim ţara de criză, care se declanşase în SUA şi începea să contamineze şi Europa, noi angajam şi mai mulţi bugetari, le măream şi mai mult lefurile, într-un cuvânt făceam deficite. Asta se întâmplă şi în prezent. România este campioana absolută a deficitelor. 15 miliarde euro deficit comercial în 2018, 16,9 miliarde euro deficit de cont curent estimat pentru 2019! 27 miliarde lei deficit bugetar în 2018, 36 miliarde lei deficit bugetar estimat pentru 2019, care, după majorarea alocaţiilor pentru copii, va ajunge spre 40 miliarde lei. În ceea ce priveşte datoria externă, deja am depăşit 100 miliarde euro, plătind anul trecut, doar în contul dobânzilor, 3 miliarde euro, echivalentul a două autostrăzi Comarnic-Braşov sau trei autostrăzi Piteşti-Sibiu. O guvernare responsabilă în anii de creştere economică face excedente. Lucrul acesta l-au înţeles până şi vecinii noştri bulgari sau greci. Din excedentele acumulate în anii de creştere economică îţi hrăneşti poporul şi susţii economia în anii de criză. Câte crize trebuie să mai treacă peste noi până să ne trezim la realitate?”, a conchis Borza.











