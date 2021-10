Bogdan Aurescu participă la reuniunea Consiliului Ministerial al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică de la Paris

Sub titlul „Shared Values: Building A Green And Inclusive Future ", lucrările Conferinţei Ministeriale (MCM) a OCDE din acest an vor reuni delegaţii ale statelor membre, ţărilor partenere-cheie şi aspirante la aderare, precum şi ale unor organizaţii şi instituţii internaţionale.

Potrivit unui comunicat de prsă transmis de MAE, participarea ministrului Bogdan Aurescu la lucrările conferinţei ministeriale a OCDE ”va reprezenta o oportunitate pentru promovarea profilului României ca stat ferm angajat faţă de obiectivul aderării la OCDE”.

”Astfel, şeful diplomaţiei române va participa la deschiderea oficială a reuniunii şi la ceremonia de marcare a celei de-a 60-a aniversări a OCDE, la grupul de lucru privind „Creşterea incluzivă: oportunităţi pentru toţi prin stabilirea unui tratament egal" („Inclusive Growth: Opportunities for All by Levelling the Playing Field") şi va avea intervenţii şi în cadrul altor dezbateri ministeriale. Cu această ocazie, ministrul Bogdan Aurescu va evidenţia măsurile, acţiunile şi proiectele dezvoltate în plan naţional sau susţinute de România la nivelul Uniunii Europene şi în diverse formate internaţionale, care pun în evidenţă soliditatea candidaturii ţării noastre la OCDE, inclusiv contribuţii recente ale României la activitatea OCDE, precum şi eforturile constante ale României de amplificare şi diversificare a cooperării cu structurile de lucru ale organizaţiei. In intervenţiile şi contactele de lucru cu ocazia reuniunii ministeriale, ministrul Aurescu va susţine necesitatea luării unei decizii, cât mai curând posibil, privind deschiderea negocierilor de aderare a ţării noastre la organizaţie”, a transmis MAE.

Potrivit sursei citate, dezbaterile din cadrul MCM vor fi structurate pe tematici de actualitate în domeniul relaţiilor economice internaţionale, cu accent pe stadiul acordului asupra sistemului de taxare internaţională negociat sub egida OCDE, tranziţia şi redresarea economică verde, promovarea unui comerţ internaţional cu caracteristici incluzive, gestionarea transformării digitale şi promovarea unei creşteri economice solide şi durabile.

Aderarea României la OCDE este un obiectiv strategic, ţara noastră depunându-şi oficial candidatura pentru aderarea la OCDE în aprilie 2004, candidatură care a fost apoi reiterată în mai multe rânduri.

Conferinţa Ministerială a Consiliului OCDE este forumul la cel mai înalt nivel decizional al organizaţiei, la care participă anual miniştri ai economiei, finanţelor, afacerilor externe, comerţului sau alţi membri ai guvernelor statelor membre, împreună cu invitaţi din ţările şi organizaţiile internaţionale partenere ale OCDE. În prezent, membrii OCDE discută în legătură cu lansarea unui nou val de extindere a organizaţiei.

Înfiinţată în 1961, OCDE este un for interguvernamental dedicat identificării, diseminării şi evaluării aplicării politicilor publice potrivite pentru asigurarea creşterii economice sustenabile şi stabilităţii sociale.

Cei 38 de membri ai OCDE (din care majoritatea europeni - 23) sunt state dezvoltate, deţinând peste 70% din producţia şi comerţul globale şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe.

