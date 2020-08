Blat PSD-PNL în fieful Olguţei Vasilescu. Candidatul liberal e partener de afaceri cu Manda. Au şi acelaşi naş de cununie

Ovidiu Flori, prosper om de afaceri doljean, a condus comuna Işalniţa între 2012-2016, perioadă în care Lia Olguţa Vasilescu a fost primar al Craiovei. În 2015, Ovidiu Flori este declarat incompatibil de Agenţia Naţională de Integritate (ANI), dar îşi termină nestingherit mandatul. Începe o serie de procese cu ANI. Ulterior, Flori e promovat secretar de stat în Ministerul Transporturilor la începutul guvernării PSD-ALDE. Stă doar jumătate de an la Bucureşti. Se întoarce în fieful local. La alegerile parţiale organizate în iunie 2017, Ovidiu Flori este reales primar al comunei Işalniţa, în contextul în care nu avea o interdicţie definitivă a instanţei. Anul trecut, Ovidiu Flori este ales naş de cununie de către cuplul Claudiu Manda-Lia Olguţa Vasilescu. Nunta are loc chiar la vestitul restaurant al primarului din Işalniţa, comună unde Ovidiu Flori deţine mai multe terenuri agricole şi intravilane. La finalul anului trecut, primarul Flori pierde definitiv procesul cu ANI, în consecinţă pefectul îl revocă din funcţie. Prin urmare, are interdicţia de a mai ocupa funcţia de edil timp de trei ani. În ciuda sentinţei, Ovidiu Flori şi-a depus candidatura pentru un nou mandat de primar al comunei Işalniţa, însă PNL a contestat în instanţă dreptul lui Flori de a intra în cursa electorală. La tribunal, liberalii au avut câştig de cauză.

Aşadar, PNL l-a eliminat din competiţia locală pe marele favorit PSD. Şi pe cine propune PNL pentru primăria Işalniţa? Pe Alin Paul Dragu, cununat tot de Ovidiu Flori, la fel ca Lia Olguţa Vasilescu şi Claudiu Manda, susţin surse politice pentru Adevărul. Pe scurt, în locul naşului cu carnet PSD va candida finul de la PNL. ”Votează liber, votează cu Drag(u)!”, e sloganul electoral afişat de candidatul PNL. „Dragu, Manda şi Flori au aceleaşi interese financiare în comună, interese legate de terenurile agricole. Alin Dragu a fost mebru PNL al mijlocul anilor 2000, apoi a trecut la PSD cu naşul Flori. Dragu e bun prieten al cuplului Olguţa Vasilescu-Claudiu Manda încă dinainte să-i năşească Flori. Au afaceri împreună, inclusiv terenuri achiziţionate la Işalniţa”, susţin sursele citate.

Candidatul PNL e legat financiar de Manda



În primăvara anului 2015, Claudiu Manda încheie o afacere spectaculoasă. Liderul PSD Dolj participă cu 90 de lei, prin firma sa Imoband Oltenia, la majorarea capitalului social al Scai Agro Holding SRL, o societate deţinută până la acel moment de un unic asociat. Numele său: Paul Alin Dragu, exact candidatul PNL de azi la Primăria Işalniţa. În schimbul celor 90 de lei, firma lui Manda primeşte 31% din compania lui Dragu. În momentul tranzacţiei, Scai Agro Holding avea active de 1,7 milioane de lei, potrivit site-ului lumeapolitică.ro. Practic, Manda primea pentru 90 de lei active de 500.000 de lei (31% din Scai Agro Holding). Dintr-un foc, Claudiu Manda şi-a multiplicat investiţia de peste 5.000 de ori.

În 2018, firma unde europarlamentarul PSD Claudiu Manda deţine 31% din părţile sociale a generat venituri de 2,2 milioane de lei. Majoritatea acestor venituri sunt realizate din exploatarea unor terenuri exact în comuna Işalniţa, unde Scai Agro Holding deţine suprafeţe mari în proprietate şi în arendă. ”În urma asocierii cu Manda, averea lui Dragu pur şi simplu a explodat”, susţin surse politice pentru Adevărul.

La un an de la tranzacţia prin care Manda s-a asociat cu Dragu, actualul candidat PNL a fost numit membru în Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă Oltenia, aflată în subordinea Consiliul Judeţean Dolj. Preşedintele CJ Dolj e Ion Prioteasa, vechi baron PSD, unul dintre apropiaţii Liei Olguţa Vasilescu. ”Nevasta lui Dragu a fost angajată la Primăria Craiova, condusă acum de Genoiu, interfaţa Olguţei Vasilescu în fruntea oraşului. Nu înţeleg cum Ştefan Stoica, liderul PNL Dolj, a acceptat candidatura lui Dragu, pentru că ştie foarte bine cine e personajul. Cunoaşte întreaga familie. Vorbim de un blat 100% PSD-PNL, iar înţelegerea are la mijloc mari interese financiare. Vedem aici un plan bine gândit. În cazul în care candidatura lui Flori ar fi fost validată, primarul ar fi fost de la PSD. Aşa, contestându-l pe Flori, PNL a părut că face opoziţie, dar vine cu finul lui Flori la primărie. Pe principiul: afacerile să meargă în continuare în familie”, susţin sursele citate. Ştefan Stoica nu a răspuns la telefon, în ciuda apelurilor repetate ale reporterilor Adevărul.

În schimb, Adrian Prisnel, liderul USR Dolj, acuză PNL că în loc să pună umărul la debarcarea PSD din judeţ, prefer să bată palma cu Lia Olguţa Vasilescu. "Situaţia de la Işalniţa, unde candidatul PNL e finul lui Ovidiu Flori (PSD), naşul Olguţei Vasilescu, arată cârdăşia PNL - PSD din Dolj. Blatul acesta este un moment de claritate în jocul cu fum şi oglinzi pe care PNL l-a jucat în negocierile cu USR şi PLUS pentru un candidat unic anti-Olguţa Vasilescu. Cu foarte puţine excepţii, decidenţii PNL Dolj au preferat să se scalde în ape mici, mocirloase şi călâi în loc să îşi asume o luptă frontală şi grea cu Olguţa Vasilescu. De ce? Pentru că şi ei sunt PSD", a declarat preşedintele filalei USR Dolj, Adrian Prisnel.

