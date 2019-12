Birchall, despre desfiinţarea Secţiei Speciale: Vremea şmecheriilor introduse, pe furiş, de Iordache trebuie să apună

"Personal am considerat şi consider că vremea şmecheriilor, introduse, pe furiş, de Iordache şi susţinătorii săi, în comisia specială trebuie să apună! Tocmai de aceea, cred că, alături de acest memorandum (care nu are valoarea juridică a unui proiect de lege, de exemplu) se impune iniţierea şi adoptarea unui proiect de lege de desfiinţare a SIIJ, proiect de lege care să fie adoptat şi transmis în Parlament, în procedura de urgenţă", spune ea.

"După cum ştiţi am încercat să stau departe de politică câteva zile, dar dat fiind numărul mare de întrebări primite, din respect pentru voi, având în vedere şi importanţa subiectului, vă spun că, din punctul meu de vedere, este foarte bine că pe masa şedinţei de guvern din această seară se află şi adoptarea unui memorandum care propune desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ)", afirmă Ana Birchall, vineri seara, într-o postare pe Facebook.

Ea spune că adoptarea acestui memorandum este un pas important şi prezintă concluzia majoritară, care i-a adus multă "furie" din partea unora, desprinsă din punctele de vedere ale tuturor instituţiilor şi asociaţiilor profesionale, continuate şi cu consultările actualului ministru al Justiţiei.

"Personal am considerat şi consider că vremea şmecheriilor, introduse, pe furiş, de Iordache şi susţinătorii săi, în comisia specială trebuie să apună! Tocmai de aceea, cred că, alături de acest memorandum (care nu are valoarea juridică a unui proiect de lege, de exemplu) se impune iniţierea şi adoptarea unui proiect de lege de desfiinţare a SIIJ, proiect de lege care să fie adoptat şi transmis în Parlament, în procedura de urgenţă. Astfel, se va mai face un pas important pentru recredibilizarea justiţiei şi pentru că românii să-şi recapete încrederea în actul de justiţie. Pentru cei care tot susţin înfiinţarea şi funcţionarea, în această formă a SIIJ, îi rog să se mai uite încă odată, dar cu bună credinţă, la modificările toxice introduse şmechereşte de Iordache în comisia specială, modificări legate de competenţa secţiei, de exemplu!", mai spune Birchall.

Potrivit acesteia, realitatea arată că nici până în acest moment nu s-au putut explica credibil marile semne de întrebare privind suprapunerile de competenţă cu DIICOT şi alte parchete prin extinderea competenţei la toată cauza indiferent de calitatea persoanelor.

"Cu alte cuvinte, de ce această secţie trebuie să analizeze tot dosarul în condiţiile în care este imposibil ca această secţie să aibă expertiza DIICOT de exemplu. Sau… poate asta s-a urmărit, dacă analizăm mai cu atenţie lista solicitărilor SIIJ de preluare a unor dosare imediat ce SIIJ a început să funcţioneze!? De ce se încalcă principiul separării carierelor judecătorilor şi procurorilor? De ce s-a transferat către Secţia Specială dreptul de a exercita şi retrage căi de atac în cauzele aflate pe rolul instanţelor sau soluţionate definitiv anterior operaţionalizării SIIJ?", mai arată Ana Birchall.