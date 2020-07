Băsescu, revoltat: PNL şi USR ne cer să-l susţinem pe Nicuşor, dar nu ne primesc pe liste. E incorect. USR nu vrea alianţă cu PMP

Adevărul: PNL şi PMP nu se înţeleg pentru liste comune. Asta înseamnă că sunteţi mai aproape de candidatură.

Traian Băsescu: Noi nu că nu ne înţelegem cu nimeni. Nu ne vrea nimeni.

De ce? În Bucureşti aveţi câteva procente bune?

În Bucureşti suntem partid de 10%, dar dacă intru în competiţie va fi de mai mult. Vreau să fie foarte clar: am fost promotorul ideii ca dreapta să meargă cu Nicuşor Dan. Dar asta însemna să mergem într-o alianţă, într-o coaliţie, nu să-mi spui: da, îl susţinem pe Nicuşor, dar la Consiliul General nu avem liste comune. Păi, ce-am făcut? Cum faci să se vadă lista unui partid? Decizia mea e următoarea: să avem o discuţie foarte serioasă în PMP. Eu nu mă implic în conducerea partidului, dar le voi face oferta, dacă sunt de acord, în cazul în care nu se realizează o alianţă, să candidez eu pentru PMP pentru a garanta partidului un scor acceptabil la Bucureşti.

Deci intraţi dacă PNL şi USR nu acceptă liste comune cu PMP.

Da, sunt hotărât să intru în competeţie dacă PNL şi USR vor considera că pot să batjocorească PMP. Adică să ne spună: votaţi-l pe Nicuşor, dar noi nu discutăm cu voi. Şi responsabilitatea dacă Firea va rămâne primar general va fi a lor.

PNL şi USR vor spune că rupeţi din voturile lui Nicuşor Dan şi o faceţi pe Firea primar.

Pot să spună, eu am întâlnit multe porcării. Eu le spun public ce le-am mai spus: faceţi alianţă politică sau electorală care să concentreze toată dreapta, cu Nicuşor candidat, cu liste comune, că e singura soluţie să o scoatem pe Firea din fotoliul de la Cişimgiu. Dacă nu ne acceptă, mă văd fără obligaţia înţelegerii. Nu voi fi lacheu. Cum e posibil să spui unui partid, fie el şi mai mic, dar care are 10%, procent probat la europarlamentare, tu îmi susţii candidatul, dar eu nu vreau să te primesc pe liste.

Care e logica PNL? De ce nu vrea alianţă cu PMP? Îi subrezeşte candidatura lui Nicuşor Dan.

Problema e că nu vrea USR o alianţă cu PMP. Au pus PNL în faţa următoarei opţiuni: ori alianţă cu USR, ori dacă vine şi PMP, USR merge singur. Aceştia sunt termenii în care negociază USR. Mi se pare incorect.

Veţi discuta cu Ludovic Orban?

Nu. Nu vreau să-mi asum atribuţiuni pe care nu le am. Tomac a avut cel puţin trei discuţii. Ultima a fost cu răspunsul: nu putem face, noi mergem cu USR, pentru că în caz contrar USR nu face cu noi. Acesta e răspunsul de vineri.

Până acum aţi câştigat toate bătăliile electorale. Sunteţi pregătiţi să pierdeţi acum?

Eu nu ţin să fiu un învingător perpetuu. Am o obligaţie morală faţă de PMP. Pe de altă parte, niciodată nu am plecat ca favorit în competiţiile electorale şi mereu am câştigat. Vin cu modestia celui pregătit să piardă, dar nu exclud posibilitatea să câştig.

Vă doriţi o confruntare directă cu Firea şi Ponta?

Cu Firea şi cu Ponta mi-aş dori din tot sufletul o confruntare. Nici unul, nici altul nu cunoaşte Bucureştiul.

Credeţi că Ponta va intra în competiţia electorală?

Nu exclud posibilitatea să intre. Chiar cred că i-ar prinde bine să intre. I-ar prinde bine o confruntare cu mine, fost preşedinte. L-aş antrena bine pentru prezidenţiale.

Cum vedeţi clasamentul pentru Capitală?

Dacă intru în competiţie, PMP fi pe locul 3. Şi orice opţiune e deschisă pentru funcţia de primar general