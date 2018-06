Băsescu, reacţie dură la falsul lui Oprea: Vai de capul tău, amărâtule!

„Vai de capul tău amărâtule .

Profesorul doctor, general, Gabriel Oprea, chiar a ajuns tare rău şi jos dacă pentru imagine (fără acoperire) falsifică fotografiile de la întâlnirea mea cu Barak Obama.

Înţeleg că falsul este semnalul relansării sale în politică, dar pare că falsul a fost şi semnul sub care şi-a construit toată viaţa marele profesor îndrumător de doctorate.

Altfel, eu îi doresc sănătate .

Fostul vicepremier şi ministru de Interne Gabriel Oprea a declarat vineri pentru PressOne, după ce a fost acuzat că a postat pe Facebook o fotografie trucată, că fotografia a fost făcută în cadul unei vizite oficiale la Casa Albă, unde l-a însoţit pe preşedintele Traian Băsescu, şi că el a primit-o, insistând că se poate verifica faptul că a fost prezent la acea întâlnire şi că a dat mâna cu Barack Obama.

“Păi doamnă, am o întrebare: poza, în primul rând, momentul a fost oficial, am fost chiar acolo. Normal ca la Ministerul de Externe să fie dată poza când a dat mâna preşedintele Obama cu cel mai reprezentativ, cu şeful statului, nu să fi dat poza când dădea cu mine sau cu Aurescu. Vă daţi seama, când a venit omul, domnul Obama în sală, l-a salutat pe preşedintele Băsescu, i-am fost prezentat, ministrul Apărării, domnul Aurescu, a dat mâna cu fiecare, e un om normal. Mi s-a dat şi mie poza când m-a salutat pe mine. E normal să nu dea oficial”, a spus Gabriel Oprea.

Ulterior, a revenit cu un mesaj pe Facebook în care explică de unde are fotografia controversată.

„Referitor la fotografia cu preşedintele Obama: Nu sunt fotograf, nu fac fotografii, nu le prelucrez şi nici nu mă pricep să le falsific! Am primit-o şi eu. Fotografia am păstrat-o în arhiva personală aşa cum am primit-o atunci, după eveniment, de la echipa de atunci. Adevărul este unul singur: în 2011 am fost la Casa Albă, în delegaţia oficială. Preşedintele Obama a întins mâna preşedintelui Băsescu, mie şi ministrului Aurescu", afirmă Gabriel Oprea.