Băsescu: Dragnea este un cancer care trebuie îndepărtat urgent. Au fost schimbate trei guverne în căutarea premierului care să-şi asume graţierea

„Dragnea. Individul acesta este un cancer care trebuie îndepărtat urgent din corpul structurii de putere politică a ţării. În ultimii trei ani, nimic nu a fost mai important în decizia politică a ţării decât găsirea căilor pentru a-l scăpa pe Dragnea de puşcărie. Au fost schimbate trei guverne în căutarea premierului care să-şi asume graţierea, amnistia sau modificarea favorabilă lui Dragnea a Codului Penal. Au fost puse sub semnul întrebării toate hotărârile judecătoreşti definitive ale completurilor de 5 judecători de la ICCJ din 2014 şi până azi. Au fost puse sub semnul întrebării hotărârile judecătoreşti ale completurilor de 3 judecători de la ICCJ. Curtea Constituţională este pusă sub o presiune formidabilă pentru a da decizii care să-l ajute pe Dragnea să-şi obţină libertatea”, a scris Băsescu pe Facebook.

Potrivit acestuia, Avocatul Poporului „a fost transformat într-un instrument docil care se face că nu vede neconstituţionalitatea evidentă a unor ordonanţe de urgenţă”.

„Partenerul de coaliţie, Călin Popescu Tăriceanu, este şantajat de senatorii PSD prin amânări succesive a deciziei Senatului privind cererea pentru o anchetă penală. Ministrul Justiţiei este şantajat de senatorii PSD prin amânarea succesivă a datei de dezbatere a unei moţiuni simple. Pentru a diminua capacitatea de acţiune a structurilor de securitate, Dragnea a cerut şi a obţinut de la nevertebraţii senatori şi deputaţi PSD reducerea drastică a bugetelor serviciilor secrete. Mai mult, lacom şi lipsit de scrupule, Dragnea controlează marile achiziţii civile şi militare, decizia economică, politicile fiscal – bugetare, distribuţia banilor către administraţiile locale”, a mai scris Băsescu.

Fostul şef al statului susţine că ”PSD-ul a fost transformat într-un instrument de presiune asupra instituţiilor statului”. „Prea cinstiţii PSD-işti, «onorabilii» parlamentari PSD şi incompetenţii miniştri PSD, sunt folosiţi ca nişte supuse instrumente necuvântătoare dar eficiente în slujirea intereselor şi obiectivelor personale ale lui Dragnea. Dragnea a devenit o uriaşă tumoare canceroasă în angrenajul decizional al Statului Român. O tumoare care trebuie urgent îndepărtată, iar responsabilitatea chirurgului este în primul rând a PSD”, a mai scris Traian Băsescu pe Facebook.

