Băsescu, despre relaxarea măsurilor: Nu poţi lua o astfel de decizie fără o hartă a riscului/ Dacă nu trecem la testări masive, ne pregătim pentru o catastrofă

Traian Băsescu spune că toată lumea vrea să audă veşti bune, însă izolarea este în continuare o soluţie şi după data de 15 mai. Băsescu mai vorbeşte şi despre o hartă a riscului.

"Acum marea problemă este cum relaxăm măsurile începând cu 15 mai. Eu ştiu că oamenii vor să audă veşti bune, după atâta timp în autoizolare, însă aseară profesorul Bubenek spunea că vom fi obligaţi să alegem între a fi izolaţi sau intubaţi. A spus-o un medic de mare prestigiu. Aici e o chestie logică. Pentru a lua o măsură importantă, cu efecte în desfăşurarea în continuare a procesului de ţinere sub control a pandemiei, nu poţi lua o asfel de decizie fără o hartă a riscului. Ar trebui să fie deja făcute sute de mii de teste populaţiei. Decizia nu poate fi luată în lipsa acestei hărţi a riscurilor, decât cu un risc enorm şi riscul este să se relaxeze în zonele unde sunt oameni infestaţi sau asimptomatici”, a declarat Traian Băsescu, la România TV.

Fostul şef al statului a spus că autorităţile au decis că testează numai persoanele cu simptome pentru a putea raporta mai puţine decese.

"Sunt oameni care simt nişte dureri, nu îi verifică nimeni şi a doua zi mor în case. Cine a lansat această teorie sau cine a decis această abordare (doar testarea simptomaticilor - n.r.) nu a avut în vedere decât un lucru: să avem morţi cât mai puţini. Dacă nu trecem la testări masive, ne pregătim pentru o catastrofă. Asimptomaticii vor merge la birou, la rude, la conferinţe, la şcoală ca dascăli şi extinderea bolii va fi iminentă şi vom avea un val doi mai puternic decât primul val. Cred că o perioadă de testări masive, între 10.000 - 15.000 teste pe zi, cred că este necesară pentru ca decidentul politic să ştie ce decide. Decidentul trebuie să aibă toată informaţia care trebuie să fie folosită ştiinţific şi nu politic”, a mai spus Băsescu.

Traian Băsescu a susţinut că o decizie pripită a autorităţilor nu poate duce decât la intubare, în timp ce unii fac propagandă.

"Autorităţile vor face propagandă, ce să facă. Sunt doi propagandişti străluciţi, unul este Ponta, altul este ministrul Budăi şi propagandiştii de serviciu care din păcate sunt mulţi în presă şi aceştia vor susţine orice face Guvernul. O decizie pripită nu poate să ne ducă decât la intubare. E preferabilă izolarea şi îi sfătuiesc pe toţi să accepte izolarea”, a mai spus Băsescu.

Traian Băsescu a afirmat că nu a văzut niciun specialist care să vorbească de relaxarea măsurilor, dar şi că unele munci, cum ar fi cele în construcţii, ar trebui să fie reluate.

"Sunt prea mulţi specialişti care au ieşit la televizor în ultimele zile şi spun nu vă grăbiţi cu relaxarea măsurilor. Nu am văzut niciun specialist care să spună că trebuie făcută relaxare. (...) Sunt muncile în aer liber. Nu văd de ce nu putem deschide muncile în construcţii, cele de regularizare a râurilor. Astfel de lucrări trebuiesc luate fără multe măsuri, cum de asemenea, poate fi reluată activitatea în hale închise, dar să vadă ce a făcut Dacia pentru reluarea producţiei: au pus distanţă de 2 metri, au tras şi nişte paravane între muncitori, în plus, asiguraţi cu măşti şi echipamente. Cred că toţi cei care vor să reia producţia, să se adreseze Direcţiei Sanitare pentru luarea măsurilor minime. Vor fi care vor trimite oameni la muncă, fără a lua măsuri de protejare a lor. Trebuie să ne gândim să reluăm producţia, iar dacă ne referim la investiţii, trebuie să pornim campania să ne împrumutăm de bani. România are nevoie de bani în condiţiile în care poate împrumuta. Trebuiesc făcute împrumuturi masive pentru relansarea ţării. Această criză poate fi o oportunitate pentru România. Ţara are un nivel de îndatorare scăzut, nu e nevoie să ne împrumutăm pentru a acoperi datorii”, a mai declarat Băsescu.