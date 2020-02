Băsescu, despre râzgândirea lui Tăriceanu de a merge la anticipate în 2005: Atunci s-a rupt relaţia. I-a fost frică că nu-l mai numesc premier VIDEO

Adevărul: Dacă aţi fi fost în logul lui Ludovic Orban, cu aţi fi reuşit să ajungeţi şi la alegeri anticipiate şi la alegerea primarilor în două tururi?



Traian Băsescu: Vă dau un răspuns scurt. Nu aş fi încercat. N-aş fi încercat pentru că anticipatele le scoteam din cauză. Zece ani am fost preşedintele României şi nu am încercat anticipatele..



Ba da. O dată, în 2005.



Nu, nu. Atenţie, nu am încercat anticipatele forţând lucrurile. Ajunsesem cu Alianţa DA la 68% şi am avut o discuţie cu Călin Popescu Tăriceanu. „Hai să încercăm să facem anticipate, să scoatem 66% şi să revizuim Constituţia. În momentul în care el a făcut pasul înapoi şi a spus „nu mai vreau”, nu mai vreau. N-am forţat în niciun fel anticipatele.



De ce credeţi că s-a răzgândit atunci domnul Tăriceanu?



Cred că i-a fost frică că nu-l mai numesc (n.red.:premier). Ori dacă facea acel gest, pentru mine rămânea cel mai bun prieten pentru o viaţă întreagă. Pentru că a crea condiţiile să revizuieşti Constituţia asta dificilă este cel mai important lucru. Noi avem nevoie de o Constituţie puţin mai flexibilă. Gata. Constituţia asta exprimă teama de a nu ne întoarce la dictatură şi pe bună dreptate. Oamenii care au lucrat la ea în '90 şi '91, aveau teama de dictatură. Ok, nu mai este posibilă. Suntem în NATO, suntem în Uniunea Europeană, trebuie să flexibilizăm Constituţia.



În acel moment când domnul Tăriceanu a refuzat să-şi dea demisia pentru a merge la anticipate, atunci s-a rupt relaţia dintre dvs şi premier?



Relaţia omenească, da, atunci s-a rupt. Pe urmă s-a rupt şi cea politică când a dat afară PD-ul de la guvernare şi a mers şi la suspendarea mea. Nu mai funcţiona nicio relaţie.

***