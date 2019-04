Băsescu, despre cursa pentru prezidenţiale: Tăriceanu va câştiga experienţă. Dragnea, dacă e inteligent, se retrage. Ce a spus despre Cioloş

Comentând afirmaţia lui Călin Popescu Tăriceanu potrivit căreia „ va câştiga alegerile, dacă va candida “, Băsescu a spus că va câştiga „experienţă“: „Nu câştigă, nu are ce-i trebuie pentru a câştiga această competiţie“.

Băsescu a declarat că Iohannis nu are adversari în momentul de faţă: „De fapt, nici nu s-au anunţat. Singurul politician care a spus «voi candida» este preşedintele, ceilalţi nu au spus“.

Despre liderul PLUS Dacian Cioloş a spus că îl vede intrând în cursa pentru Cotroceni, pentru că „uneori Dumnezeu îţi ia minţile la tinereţe“, dar nu îl vede câştigând.

Cât despre preşedintele PSD Liviu Dragnea, Băsescu e convins că nu are şanse să devină şeful ţării şi că PSD poate înregistra un succes doar dacă el se retrage de la cârma partidului. „Dragnea are visul (de a deveni preşedinte n.red), depinde cum vor evolua lucrurile, dar el nu are nicio şansă. Dacă vrea să dea o şansă PSD trebuie să-şi ia clica din vârful PSD şi să plece. Să se tragă în fundul partidului, pentru că atunci Pro România va veni înapoi. Ei au plecat că e Dragnea acolo, dar sunt PSD-işti de nădejde. Ponta o să vrea să ia din nou PSD. Dacă ar fi inteligent, Dragnea s-ar da la o parte. El nu mai poate fi steagul partidului, e epuizat“, a conchis Traian Băsescu.

