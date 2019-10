Băsescu: Spre deosebire de Dragnea, care era mult mai tăcut, Dăncilă reacţionează în felul ei

"Spre deosebire de Dragnea, care era mult mai tăcut, Dăncilă reacţionează în felul ei, nu cred că preşedintele e în cea mai confortabilă situaţie, mi-aduc aminte când reacţiona Ponta, nu-mi convenea. Viorica nu se lasă să fie un sac de box în mod necondiţionat şi reacţionează”, consideră Băsescu.

"Dânsul foloseşte ca mijloc de luptă politică chestiunile care ţin de Guvern", a spus, vineri seară, la B1 Tv, Traian Băsescu, despre actualul preşedinte, arătând că el, în mandatele de şef al statului, nu a întârziat niciodată remanierile.

"Interimarii trebuie numiţi, nu poate numi miniştrii titulari, conform Constituţiei. Interimatul nu este necesar a fi validat în Parlament, dar numirea miniştrilor care lipsesc din Guvern nu se poate face decât cu acordul Parlamentului pentru că s-a schimbat structura politică a Guvernului şi a majorităţii”, a mai spus Traian Băsescu.

Fostul şef al statului a afirmat că, "personal, aş respecta obligaţiile constituţionale şi mi-aş face treaba, aş numi interimarii, iar pentru titular aş trimite-o la Parlament".

"Preşedintele are un avantaj: semnăturile le dă el, nu are înlocuitor, este singurul administrator, dacă vreţi, care nu are înlocuitor constituţional. Preşedintele nu poate delega competenţa, nimeni nu poate să ia mâna preşedintelui să semneze", a spus Băsescu.

Întrebat dacă de pe urma conflictului cu preşedintele VIorica Dăncilă a pierdut, Băsescu a susţinut: "Spre deosebire de Dragnea, care era mult mai tăcut, Dăncilă reacţionează în felul ei, nu cred că preşedintele e în cea mai confortabilă situaţie, mi-aduc aminte când reacţiona Ponta, nu-mi convenea. Viorica nu se lasă să fie un sac de box în mod necondiţionat şi reacţionează, după cum vedeţi”.