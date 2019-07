Băsescu critică reacţiile lui Iohannis şi Dăncilă faţă de cazul din Caracal: ”Iohannis şi Dăncilă ne-au anunţat glorios că au notat întâmplarea de la Caracal şi că vor avea un CSAT marţi”

”Am văzut că doamna Dăncilă a sărit repede pe valul oportunismului, în condiţii atât de dramatice şi vorbeşte de un referendum. Bine ar fi s-o lase cu referendumul, că nu profiţi de aşa un necaz ca să faci un joc politic minor. Am înţeles că vrea să treacă doamna Dăncilă şi la castrarea chimică şi la închisoare pe viaţă. Eu cred că avem un Cod penal foarte sever în momentul de faţă. Am o singură observaţie doar. Că preşedintele a văzut că oameni ca cel suspectat pot fi graţiaţi, iar cei cu încălcări penale în probleme de corupţie, fie că e o asistentă cu 200 de lei sau un şmecher cu milioane de euro, să nu poată fi graţiaţi. Cred că ne lovim de nişte realităţi, pe măsură ce se scurge timpul”, a declarat fostul preşedinte.





Băsescu nu s-a oprit doar la criticarea propunerii de referendum pe care a făcut-o Viorica Dăncilă, ci a observat că atât premierul, cât şi preşedintele Iohannis au reacţionat încet şi cu o lipsă de profesionalism care e transmisă, conform fostului preşedinte, de la vârful statului la instituţiile subordonate. Acesta a explicat care era reacţia potrivită într-o astfel de situaţie,





” Dacă revenim la ce s-a întâmplat, primul lucru pe care l-aş spune e că instituţiile care trebuiau să reacţioneze, au reacţionat exact la fel ca vârful ţării. Domnul preşedinte Iohannis şi doamna Dăncilă ne-au anunţat glorios că au notat întâmplarea de la Caracal şi că vor avea un CSAT marţi. Vă daţi seama că şi instituţiile subordonate lor au reacţionat ca atare: 'Hai frate, că nu e grabă. Nu se grăbeşte nici preşedintele, nu se grăbeşte nici premierul. Deci de ce ne-am grăbi noi?'. Am putea concluziona. Deci până la vârful ţării nu şi-au dat seama cum trebuie reacţionat într-o astfel de situaţie, când de fapt premierul sau preşedintele, la aflarea a ceea ce s-a întâmplat, unul dintre ei trebuia să aibă în birou toţi factorii de decizie – de la responsabilii din MAI, la responsabilii pentru situaţii de urgenţă”, a spus Băsescu.





Reacţia fostului preşedinte vine după ce Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, că analizează posibilitatea unui referendum pentru pedepse mai aspre în cazurile de infracţiuni grave. ” Analizez posibilitatea convocării unui referendum pentru însăprirea pedepselor pentru viol, crimă şi pedofilie. Vrem ca în maxim 15 zile să avem o analiză. Cer să se prezinte în faţa CSAT un raport minut cu minut, decizie cu decizie, cum a acţionat fiecare pe baza competenţelor. Aştept acelaşi lucru din partea tuturor instituţiilor implicate: preşedintele României, STS şi procurorul general. Rog partidele să nu încerce să politizeze acest subiect”, a declarat aceasta.





