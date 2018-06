Băsescu o critică, din nou, pe Firea după episodul cu Halep: „Asta e diferenţa între un primar care lucrează pentru comunitate şi o Ţoapă de Voluntari“

Fostul preşedinte Traian Băsescu a criticat-o miercuri pe Gabriela Firea, printr-o postare pe Facebook, făcând nişte comparaţii între activităţile primarului Capitalei şi cele ale lui Emil Boc, edilul Clujului. Afirmaţiile liderului PMP vin în contextul în care Gabriela Firea a fost huiduită de publicul de pe Arena Naţională atunci când a urcat pe scenă pentru a o premia pe Simona Halep după victoria de la Roland Garros. Astfel, Băsescu a precizat că în vreme ce Firea "vrea să fure ceva din gloria Simonei Halep şi ţine să urce pe podium alături de campioană", Emil Boc a umărit-o pe Halep "din tribună".

"Diferenţe !

Ţoapa de Voluntari cumpără autobuze cu motorizare diesel, în timp ce primarul de Cluj cumpără autobuze electrice.

Ţoapa de Voluntari o atacă mizerabil pe Angela Gheorghiu , în timp ce primarul de Cluj aplaudă din sală marii artişti prezenţi la TIFF.

Ţoapa de Voluntari vrea să fure ceva din gloria Simonei Halep şi ţine să urce pe podium alături de campioană, în timp ce la Cluj primarul a urmărit-o pe Halep din tribună la FED CUP.

Ţoapa de Voluntari ne spune zilnic, pe toate televiziunile ce o să facă, în timp ce la Cluj primarul spune din când în când, ce a făcut.

Ţoapa de Voluntari bagă tot bugetul primăriei numai în spectacole cu artişti plătiţi regeşte mult peste valoarea lor, în timp ce la Cluj toate marile festivaluri se autofinanţează (Jazz in the Park, TIFF, UNTOLD etc. )

Asta este diferenţa între un primar care lucrează pentru comunitate şi o Ţoapă de Voluntari ahtiată după imagine care bagă toţi banii cetăţenilor în propria-i proslăvire", a scris Băsescu pe Facebook.