Băsescu: Ţara parcă e o navă în derivă. Blocajul între Preşedinţie şi Guvern este extrem de dăunător; din exterior, se vede groaznic

„Privind la ţară, ce să vă spun, folosesc vocabularul meseriei mele - parcă e o navă în derivă. Toate instituţiile se bat cu toate instituţiile, iar blocajul de colobarare între Preşedinţie şi Guvern este extrem de dăunător şi ţine lucrurile blocate, pe de o parte în interior, iar din exterior vă pot asigura că se vede groaznic. Se vede o ţară care nu este gestionată, o ţară care nu are direcţie şi obiective, iar aici, să nu se supere preşedintele Iohannis, dar putea să mă urmeze, pentru că despre PSD ştia foarte bine că este un partid care nu are reguli. Când un partid nu are reguli în bătălia lui pentru a acapara puterea, trebuie să faci un lucru simplu - să impui reguli, iar regulile puteau fi stabilite între preşedinte şi premier. Avem o Constituţie foarte largă, uşor interpretabilă, ca de altfel întreaga legislaţie ce derivă din Constituţie în ceea ce priveşte relaţia preşedinte Guvern şi fără un protocol nu merge şi se vede acum”, a spus Traian Băsescu, vineri, la Şcoala de Vară a Tineretului PMP, care are loc la Neptun, potrivit News.ro.

Traian Băsescu a reamintit cum făcut protocolul de coabitare cu Victor Ponta. „Vă aduc aminte în perioada mea de un USL care câştigase cu 68% alegerile. Nu i-am dat lui Ponta mandatul de premier până nu am făcut celebrul protocol de coabitare, pe care, după ce l-a semnat, la două zile eram la Bruxelles cu protocolul în original şi tradus, şi depus ca garanţie la preşedintele CE, care se uita şi vedea cine ce n-a făcut. Drept pentru care, pisicul a primit un «to do list» în baza a ce nu respecta din protocol, şi uite aşa, ţara a putut fi ţinută pe o linie consecventă în ce priveşte politicile europene, dar şi evoluţiile interne", a spus fostul preşedinte al României.