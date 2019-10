Barna şi-a lansat programul de preşedinte acasă la Iohannis: Pornim de le premisele unui stat cocoşat şi înrobit de clientelism, de birocraţie

Barna a vorbit, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Sibiu, despre cum arată, în viziunea sa, viitorul României ca stat.

„Sunt zece teme de program despre care o să vorbim de astăzi până la alegeri şi după aceea, care vizează reforma constituţională, educaţia, sănătatea, economia, infrastructura, mediul, politicile sociale, politica externă şi apărarea, precum şi ordinea publică şi siguranţa naţională. Pornim de la nişte premise pe care le experimentăm cu toţii, sunt premisele unui stat care nu mai funcţionează, sunt premisele unui stat cocoşat şi înrobit de clientelism, de birocraţie, de poziţii politizate până la cele mai joase paliere (...) Serviciile publice sunt astăzi de foarte proastă calitate, dramele pe care le-a trăit România în ultimul an cel puţin şi în ultimii ani dovedesc tocmai acest lucru, că serviciile publice care trebuie să asigure siguranţa cetăţeanului, sănătatea, educaţia nu mai funcţionează, sunt aproape blocate. Statul a devenit aproape un inamic al prosperităţii", a afirmat el.

Dan Barna a spus că se poate face ca lucrurile să funcţioneze în România.



„Putem să facem lucrurile să funcţioneze în România şi depinde doar de noi. Asta presupune să ai un preşedinte activ, implicat, prezent, care contează şi este relevant, pentru că deseori ni se spune că nu s-a putut şi nu se poate mai mult, când în realitate preşedintele unui stat şi preşedintele României este cea mai legitimă forţă politică din stat pentru că este o persoană votată de toţi cetăţenii. (...) Voi fi un preşedinte al României care va conta în dezvoltare, pentru că oamenii aşteaptă acest lucru", a susţinut el.



El a spus că propune o reformă constituţională pentru că preşedintele trebuie să fie implicat, să participe la şedinţele de guvern, la realizarea bugetului, să poată declanşa alegeri anticipate.



Potrivit lui Barna, un alt principiu al reformei constituţionale va fi „fără penali în funcţii publice", dar va fi avută în vedere şi o nouă lege a sănătăţii.

Cioloş: De aceea soluţia noastră este una câştigătoare indiferent de rezultatele pe care le vom avea la alegeri

„Modernizarea şi schimbarea pe care am dorit-o şi o dorim în România o ducem şi la nivel european, dar avem foarte multe lucruri de făcut acasă. De aceea am venit cu un candidat pentru alegerile prezidenţiale care va câştiga aceste alegeri tocmai pentru că reprezintă şi susţine această energie a schimbării în bine, această energie prin care oamenii, cetăţenii se simt asumaţi, se simt responsabili şi duc mai departe acest proiect", a declarat Dacian Cioloş, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Sibiu.



El a spus că Dan Barna vine dintr-o generaţie care trebuie să îşi asume responsabilitatea schimbării în bine a României.



„Noi v-am propus un tandem, încă de la alegerile prezidenţaile, un tandem: candidatul nostru la Preşedinţie, Dan Barna, şi cu o promisiune pentru o guvernare care să fie coerentă cu mandatul preşedintelui. Şi am propus acest tandem pentru că el nu doar că reprezintă două generaţii care se îngemănează, eu mi-am desăvârşit studiile chiar înainte de Revoluţia din 1989, Dan este rezultatul educării şi formării în libertate, un spirit liber, un spirit tânăr, un spirit gata să se angajeze la schimbare, un spirit care ştie să meargă pe picioarele proprii, ştie să dea o mână de ajutor în stânga şi în dreapta, şi exact asta e Dan, asta reprezintă Dan", a afirmat Cioloş.



El a adăugat că soluţia propusă este una câştigătoare, indiferent de rezultatul alegerilor.



„Foarte mulţi dintre tinerii care au fost nevoiţi în ultimii ani să plece din ţară pentru că nu s-au regăsit aici, pentru că nu au regăsit această energie prin care să poată să se împlinească se regăsesc astăzi în ceea ce Dan Barna reprezintă. De aceea soluţia noastră suntem convinşi că este una câştigătoare indiferent de rezultatele pe care le vom avea la alegerile prezidenţiale, la alegerile locale şi parlamentare, este una câştigătoare pentru că poartă un proiect pe care România îl aşteaptă de ani de zile", a mai spus Cioloş.



Vineri seară, de la ora 18.00, la Sibiu va avea loc un miting al Alianţei USR PLUS, la care vor participa Dan Barna şi Dacian Cioloş.