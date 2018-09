Barna: Dragnea vrea România alături de Ungaria şi Polonia. Vom rămâne doar lângă state iliberale, fără drept de vot în UE şi fără fonduri europene

Liderul USR, Dan Barna, a atras atenţia printr-o postare pe Facebook că România riscă sancţionarea radicală prin aplicarea Articolului 7 al Tratatului UE, dacă PSD şi ALDE continuă să prezinte discursuri asemănătoare cu celor ale liderilor din Polonia şi Ungaria.

„După votul Parlamentului European privind declanşarea Articolului 7 împotriva Ungariei, Polonia, stat aflat în aceiaşi situaţie, anunţă că va bloca eventualele sancţiuni ale UE la adresa Ungariei, argumentul principal fiind că „fiecare ţară are dreptul său suveran de a face reformele interne pe care le consideră potrivite”, după cum a transmis ministrul de externe polonez, şi că Polonia are nevoie ca Uniunea Europeană „deocamdată să ne lase în pace”, în accepţiunea preşedintelui polonez Adrzej Duda. Viktor Orban spune şi el că „fiecare naţiune, fiecare stat membru, are dreptul să se organizeze după bunul plac”, fără limite, fără consecinţe, fără să ţină seama dacă sunt încălcate democraţia şi valorile europene. Vă sună cunoscut? Este exact genul de discurs promovat de Dragnea, Tăriceanu şi alţii din PSD şi ALDE prin care se disociază de UE şi îşi argumentează măsurile abuzive, luate pe persoană fizică”, a scris Barna.

Totodată, preşedintele USR avertizează că România ar putea rămâne în Europa doar alături de „cele două state iliberale”, fără a mai avea drept de vot sau fonduri europene, soluţia fiind demisia actualului Guvern.

„Orban în Ungaria, Duda în Polonia, Dragnea în România. Dacă PSD şi ALDE continuă pe aceeaşi cale, este evident că vom rămâne doar alături de cele două state iliberale, într-un colţ izolat al Europei, fără drept de vot în UE, fără fonduri europene şi cu sancţiuni impuse de către celelalte state membre. Cu siguranţă pentru România nu aceasta este calea, însă asta se întâmplă atunci când o grupară mafiotă acaparează puterea şi face legi după bunul plac al unor condamnaţi penal. Pentru România, singura opţiune este parcursul european şi euro-atlantic, care devine, pe zi ce trece, incompatibil cu PSD şi ALDE. Guvernarea actuală trebuie să plece urgent!”, a conchis Dan Barna.