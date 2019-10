Barna, despre investigaţia Rise Project: Au folosit nişte pietricele, nişte boabe de neghină, total neprofesionist. Publicăm noi toată discuţia

"E ca şi cum au luat un sac de făină, l-au cernut şi ce a rămas în ciur, adică nişte pietricele, nişte boabe de neghină, alea le-au folosit, adică total neprofesionist", afirmă Dan Barna, despre ancheta Rise Project.

Reprezentanţii USR au anunţat, miercuri seară, că au decis să publice un live făcut, marţi, de Dan Barna, pe un grup intern al partidului, pe tema negocierilor pentru susţinnerea Guvernului şi a investigaţiei Rise Project.

Decizia a venit după ce fragmente din această înregistrare au fost publicate de Rise Project.

"Dan Barna nu are nimic de ascuns. Aseară a vorbit cu membrii partidului despre investigaţia Rise Project. A fost o discuţie internă pe un grup de Facebook pe care sunt colegii din USR. Rise Project a făcut rost de înregistrare şi a publicat-o. Le mulţumim! Numai că Rise are, se pare, doar o înregistrare audio incompletă. Drept urmare, publicăm noi acum toată discuţia, cu înregistrarea video completă. Adevărul despre Dan Barna: este un preşedinte transparent al unui partid de oameni cinstiţi şi competenţi. Dan Barna va fi preşedintele de care au nevoie toţi românii", arată USR.

Liderul USR, Dan Barna, spune că ancheta celor de la Rise Project a început în urmă cu două luni, când mai mulţi clienţi ai fostei sale firme au început să fie sunaţi. De asemenea, Barna spune că jurnaliştii au recunoscut că ancheta a pornit de la un pont.

"”Ancheta asta a început acum vreo două luni, două luni şi jumătate şi m-au sunat cunoscuţi să îmi spună că au fost sunaţi să fie întrebaţi despre proiectele pe care le am, după care am aflat că din minister cineva le-a trimis şi asta mi-a confirmat cei din interviul pe care l-am avut, cineva le-a trimis dosarul cu toate rambursările companiei mele. Mi-au spus şi ei la interviu că este o anchetă pornită la pont, li s-a spus mergeţi şi faceţi o anchetă pe subiectul Dan Barna. De la asta au pornit, după care timp de două luni au tot mers pe la beneficiari de proiecte. Aceştia spuneau că au fost mulţumiţi, că a fost în regulă. Cei care aveau diverse nemulţumiri, au fost invitaţi la interviuri, s-au întâlnit cu ei şi au încercat să găsească cât mai multe elemente cu care să îşi construiască ancheta. Le-am spus celor de la Rise că şansa să găsiţi orice legat de corupţie este exclus. Cei de la Rise fac o muncă şi au o credibilitate importantă şi asta nu e puţin lucru, sunt de notorietate, habar n-am cine le-a sugerat ancheta, am încercat să aflu, dar nu am reuşit”, a declarat Barna.

Liderul USR a mai spus că toate contractele pe care le-a avut au fost câştigate la licitaţii.

"Contractele pe care le-am avut au fost contracte câştigate la licitaţii, au fost făcute pe bune şi eu neavând nici schelete în dulap, nici părinţi în servicii, nici generali, nici Soroşi, nici nimic, tot ce se poate inventa e să caute lucruri legate de activitatea mea profesională dinainte de a intra în politică pentru că eu am avut principiul ăsta foarte clar, în momentul în care am intrat în politică, am ieşit complet din firmă, chiar am ieşit, nu mi-am pus acţiunile la umbră şi de fapt mă ocup în continuare de firmă pe şestache, cum fac majoritatea politicienilor. Chiar am ieşit şi nu mai am nicio legătură în prezent cu firma”, a explicat Barna.

Dan Barna a dezvăluit că a vrut să prezinte toate contractele, însă foştii săi colegi s-au opus.

"Şi din cauza asta am vrut să vin cu toate contractele aşa-zise cu statul şi să le prezentăm cu foştii colegi, numai că discutând cu foştii mei colegi de la firmă, mi-au spus că e o problemă ca o companie importantă în domeniul acesta al consultanţei să îşi prezinte tot fondul de comerţ. Îşi prezintă toţi clienţii, toate activităţile, toate contractele. Pentru că într-adevăr, presa s-a legat de cele 7-8, nu ştiu câte sunt, contractele cele pe care le-a tot rostogolit Evenimentul Zilei, dar toate celelalte nu au niciun fel de problemă. De asta nu am mai dat acel tabel cu toate evenimentele. Nu am ideea că am decis să sacrific firma din cauza politicii. Rise nu s-a ocupat de contractele cu statul, ci de finanţările europene pe care noi am fost, cel puţin cele pe care le-au abordat şi despre care vorbesc în analiza lor, noi am fost beneficiari. Adică am scris cerere de finanţare, am propus-o finanţatorului, au fost evaluate şi le-am implementat. Eu sunt foarte mândru pentru că am reuşit să facem noi în acei ani, din 2006 - 2007, până în 2016, de fapt de la asta mi s-a şi tras invitaţia de a intra în politică pentru că noi am pornit de la zero şi am creat piaţă într-o zonă de pionierat”, a mai declarat Barna.

Liderul USR spune că cei de la Rise au "luat la puricat” numai contractele care nu au funcţionat.

"Deci ei au luat nişte proiecte pe care le-au luat la puricat şi le-au ales numai pe cele care nu au funcţionat, adică cele care funcţionează şi merg mai departe, un centru de echitaţie, o brutărie, cele care funcţionează şi au rezistat, nu au fost menţionate pentru că nu serveau argumentaţiie în care Dan Barna a risipit. De fapt nu au reuşit să facă nicio ştire de corupţie şi atunci au încercat să facă nişte asocieri din astea în care să pună la îndoială activitatea. E ca şi cum au luat un sac de făină, l-au cernut şi ce a rămas în ciur, adică nişte pietricele, nişte boabe de neghină, alea le-au folosit, adică total neporfesionist. Au fost 15 proiecte din care 5 funcţionează, alte 4 sunt deschise şi disponibile alte trei nu au funcţionat atunci era o analiză jurnalistică”, a declarat preşedintele USR.

Dan Barna a mai spus că nu a existat nicio fraudă în aceste proiecte, s-a respectat şi legea şi procedurile.

Dan Barna, şeful USR, partidul care a iniţiat campania #FărăPenali, este supervizorul senin al unor fraude şi conflicte de interese cu fonduri UE. Antreprenorul de succes Dan Barna duce în spate o serie lungă de eşecuri care au costat aproape şase milioane de euro, afirmă jurnaliştii de la Rise Project, care prezită o investigaţie privind câteva dintre proiectele cu fonduri UE supervizate de prezidenţiabilul USR - Plus.

Proiectele ”îngropate” de Grupul de Consultanţă şi Dezvoltare – DCG, compania fondată de Dan Barna, s-au numit “Punţi Comunitare” (social), “SES-am Deschide-te” (social)şi “Biblioteca Bunelor Practici”(antreprenorial), iar aceasta e povestea lor.

”În centru se află candidatul Alianţei 2020 USR PLUS, consultant pe fonduri europene, apoi fost secretar de stat în guvernul tehnocrat la Ministerul Fondurilor Europene. Barna, 44 de ani acum, a ieşit din firmă de îndată ce a intrat în minister. L-a avut asociat pe Dragoş Jaliu, 50 de ani, conferenţiar la SNSPA, unde predă chiar cursul de Managementul proiectelor şi programelor internaţionale – Dezvoltare regională şi fonduri structurale”, relatează Rise Project.

Jurnaliştii mai afirmă că prezidenţiabilul vrea să-i întoarcă pe români în ţară, dar şi-a consolidat cariera pe seama unora nevoiţi să plece şi că ”şi-a dirijat afacerile în algoritmul de încredere al pesedistului Dragnea: bani publici pentru prietenii de şcoală”.

”La bilanţ, managementul care l-a consacrat pe Barna îi este este profitabil sieşi, în timp ce oameni aflaţi în cumpănă au beneficiat doar pe hârtie. Vorbim despre persoane cu dizabilităţi sau proveniţi din medii defavorizate, greu de integrat pe piaţa muncii şi extrem de neglijate în România. În numele lor, Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare – DCG, compania fondată de Dan Barna, a câştigat milioane sub pretextul facerii de bine”, relatează Rise Project.

Conform Rise Project, cele ”trei proiecte europene generoase arată ca după război”.

”Banii s-au evaporat între amici cu facturi la comandă, în nepotisme, deturnări, plăţi fictive, furturi de echipamente şi discursuri despre frumuseţea spiritului antreprenorial. Din partea beneficiarilor, multă dezamăgire. Regulile erau clare. Finanţate de UE în spiritul coeziunii, afacerile sociale se află la intersecţia sectorului de antreprenoriat cu cel non-profit, funcţionând pe principiul reinvestirii profitului şi utilizând excedentele în scopuri sociale. Sistemul este următorul: banii vin de la Comisia Europeană la beneficiarul fondurilor, în cazul nostru Consiliul Judeţean (CJ) Alba, care adăuga şi o mică cofinanţare. Apoi fondurile sunt distribuite înspre parteneri, printre care şi coordonatorul regional de proiecte, adică firma lui Barna şi a partenerului său, Dragoş Jaliu. De aici ajung spre întreprinderile sociale”, scrie Rise Project, care prezintă fiecare caz în parte.

Rise Project a anunţat încă de luni seară că va publica ”Adevărul despre Dan Barna”.

Prezidenaţiabilul USR - PLUS a precizat că aceştia au investigat proiecte pe care le-a desfăşurat în perioada anterioară intrării în politică şi care nu au rezistat, el spunând că a contribuit la reuşita a zeci de proiecte şi că a ajutat autorităţi publice şi ONG-uri să acceseze fonduri.