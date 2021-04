Barna, despre bugetul Capitalei: La prima strigare nu s-a găsit consensul. Va fi a doua sau la a treia

„Realizarea unui buget la un oraş de mărirea Bucureştiului este un proces foarte complex. E clar că în momentul de faţă nu s-a ajuns încă la un acord între primarul general şi grupul USR PLUS. Dialogul va continua zilele următoare. Sunt foarte convins că, probabil după Paşte, vom ajunge la o formulă de buget care să fie adoptată. Cu siguranţă Bucureştiul nu va rămâne fără buget”, a afirmat Dan Barna miercuri la Parlament.

Întrebat unde s-au blocat negocierile şi dacă a fost vorba despre discuţiile privind atribuţiile viceprimarului Capitalei Horia Tomescu, copreşedintele USR PLUS a răspuns: „Colegii mei au comunicat deja care sunt aspectele asupra cărora continuă discuţiile. Repet. Realizarea unui buget se face prin acordul părţilor interesate. Ceea ce s-a întâmplat astăzi ne arată că nicio forţare dintr-o parte sau alta nu generează un rezultat. Cu cât ne vom aşeza mai repede la masa dialogului, cu atât va fi mai simplu. Nici Iaşi, nici Bacău încă nu are buget. Sunt mai multe localităţi în ţară unde încă se discută, se constituie majorităţi pentru realizarea bugetului. Realizarea unui buget trebuie să fie un acord între cei care susţin, primarul fiecărui oraş în parte”.

Chestionat dacă susţine bugetul în forma propusă de NIcuşor Dan sau dacă susţine părerea consilierilor USR PLUS că acest buget este supradimensionat şi suprarealist, Barna a răspuns: „Suprarealist. E interesant. Eu am avut o discuţie duminică cu Nicuşor Dan. Am discutat şi cu colegii mei. Le-am spus că sunt dispus să mediez, dacă vor ajunge în situaţia în care să necesite o mediere. Nu m-a solicitat nimeni între timp. Înţeleg că discuţiile continuă. Dacă va fi nevoie, mă voi implica în medierea acestui demers”.

Întrebat mai departe de ce s-a ajuns la această situaţie care aruncă o umbră de îndoială asupra capacităţii coaliţiei de a guvernare în continuare, vicepremierul a replicat: „Nu e niciun fel de îndoială. E un proces pentru realizarea bugetului Bucureştiului. La prima strigare nu s-a găsit consensul. Va fi a doua, a treia strigare şi se va găsi consensul. Nu e singurul oraş din ţară. Sunt mai multe oraşe în care bugetul este în etapa de aprobare. Bucureştiul va avea cu siguranţă un buget în perioada următoare. În zilele următoare se va ajunge la o formulă de buget. E foarte important să existe un acord pentru ca acest buget să fie susţinut. Se va întâmpla şi lucrul acesta”.

De asemenea, chestionat dacă Horia Tomescu ar trebui să aibă drept de semnătură pe atribuţiile primite din partea primarului general, liderul USR PLUS a precizat: „Respectarea unor acorduri şi a unor principii negociate este un element important în constituirea unei majorităţi care să susţină bugetul. Sunt discuţii în momentul de faţă şi vor ele vor continua. Eu mi-am oferit disponibilitatea de mediere. Dacă va fi cazul voi interveni. Eu sper şi primarul general şi colegii mei, consilieri, să ajungă la un consens”.

Proiectul bugetului Capitalei a fost respins miercuri, în şedinţa Consiliului General, înregistrându-se 17 voturi „pentru”, 22 „împotrivă” şi 14 abţineri.