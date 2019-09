Barna îi cere lui Dăncilă să renunţe la Rovana Plumb pentru „a nu pune România într-o situaţie penibilă”

„Îi cer doamnei Dăncilă să dea dovadă de responsabilitate şi să nu pună România în situaţia penibilă de a avea un candidat respins în cadrul Parlamentului”, a declarat Dan Barna.Aceeaşi părere o are şi liderul PLUS Dacian Cioloş, care a explicat că i-a transmis premierului faptului că candidatura Rovanei Plumb pune „foarte multe semne de întrebare” în interiorul formaţiunii sale din Parlamentul European, Renew Europe.„Eu, în calitatea pe care o am, de lider al unuia dintre cele trei grupuri care sunt parte a majorităţii politice din Parlament (Parlamentul European, n.r.), i-am spus doamnei prim-ministru că în grupul pe care îl conduc – şi nu are de-a face cu părerea mea personală – în grupul pe care îl conduc şi care ţine foarte mult la statul de drept şi buna funcţionare a justiţiei, în mod clar vor exista foarte multe semne de întrebare vizavi de această candidatură. Încă mai are posibilitatea doamna Dăncilă să revină asupra acestei decizii şi să facă o propunere decentă pentru un portofoliu, şi eu mă aştept să fie important, care să fie acordat candidatului României”, a precizat Cioloş.

