Barna, atac fără precedent la adresa lui Băsescu: Are un tupeu special când acuză USR că e partid neomarxist. Aici nu o să găsiţi nici comunişti, nici securişti

„Pentru un domn care se plângea ipocrit prin 2004 că ţara are de ales între doi comunişti, dl Traian Băsescu are un tupeu special atunci când acuză USR că e un partid neomarxist. În Alianţa USR PLUS nu o să găsiţi nici comunişti, nici securişti, nici foşti fesenişti şi nici nostalgici. O să găsiţi însă oameni cu privirile spre viitor, ale căror vorbe şi fapte nu lasă loc de dubii şi termeni învăţaţi recent”, a scris Dan Barna pe pagina sa de Facebook.

Liderul USR susţine că Băsescu ar fi supărat pe faptul că europarlamentarii USR şi PLUS au un cuvânt de spus în Parlamentul European. „În fapt, supărarea domniei sale vine din relevanţa fără precedent pe care USR şi PLUS o au în Parlamentul European pe holurile căruia poate fi văzut şi el bâjbâind uneori. Îl asigur că suntem de abia la început şi încă mai avem multe de spus”, a completat Barna.

Mai mult, preşedintele USR îi cere lui Băsescu să rămână în barca lui. „Îl sfătuiesc pe fostul preşedinte să rămână în barca lui. Dacă tot n-a găsit vaporul acela pe care urma să plece la final de mandat, măcar un pic de decenţă ar putea să încerce. Ar fi o premieră”, a completat Barna.