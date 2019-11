Barna: Astăzi, România s-a eliberat de ultima rămăşiţă a guvernării PSD Dragnea. Începem să reparăm România

„Astăzi, România s-a eliberat de PSD, astăzi ultima rămăşiţă a guvernării PSD Dragnea, Guvernul Dăncilă, a fost îndepărtat de la conducerea României. Lucrurile nu sunt foarte simple şi nu se termină aici pentru că avem în continuare secretari de stat, avem în continuare această tară PSD-istă care controlează o mare parte din România şi este o mare aşteptare să scăpăm cât mai degrabă. Votul de duminica viitoare, votul pentru prezidenţiale, este un vot despre România care se însănătoşeşte, un tur doi fără PSD este un mesaj pe care îl aşteaptă tinerii care au plecat din ţară, pe care îl aşteaptă adulţii care au plecat din ţară, şi este un mesaj pe care putem să-l dăm. Astăzi, Viorica Dăncilă a pierdut orice legitimitate, s-a dovedit şi opoziţia a dovedit că există o majoritate funcţională cel puţin în acest moment, astfel încât avem un nou guvern", a afirmat Dan Barna, luni seară, la Parlament.



El a spus că România a scăpat de guvernarea Dăncilă, de guvernarea PSD, iar obiectivul acestei săptămâni până la alegerile prezidenţiale este "să scăpăm şi de PSD în turul doi, pentru a putea vorbi cu adevărat despre o Românie care începe să respire, o Românie care se modernizează şi o Românie care chiar are o şansă să dezbată despre cum vrem să fie în următorii cinci ani ai României".



El a adăugat că este timpul să vorbim despre şcoli, despre spitale curate, să începem să construim autostrăzi.



Întrebat dacă USR vrea să aibă secretari de stat, Barna a spus: "Există puţine partide consecvente în politica românească de astăzi, USR este acelaşi şi rămâne consecvent pe mesajul că vom intra la guvernare cu toate resursele şi cu toată experienţa şi expertiza pe care colegii noştri o au în momentul în care suntem validaţi de un vot al cetăţenilor".



Barna a reiterat necesitatea alegerilor anticipate.



Referitor la eventuale schimbări la conducerea camerelor, Barna a spus că este o discuţie pe care a avut-o şi se va vedea în zilele următoare cum vor proceda.



„Problema cu acest tip de majoritate care atârnă de trei, patru persoane în sus, în jos este faptul că e totuşi volatilă şi e o slăbiciune a acestei opţiuni pe care şi-a asumat-o preşedintele Iohannis. S-a obţinut o victorie importantă astăzi, pentru că într-adevăr am scăpat de guvernarea Dăncilă şi aceasta era o cerinţă pe care cetăţenii o aveau de la noi în mod constant.(...) am scăpat de guvernarea Dăncilă, începem să reparăm Romnia. Modificările de conducere la Cameră şi Senat ar putea să fie una dintre variante, dar o să vedem în mod concret", a mai spus Barna.