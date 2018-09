Bănicioiu critică Guvernul Dăncilă: „Îmi pare rău, dar despre ce vorbesc guvernanţii acum poate aduce şi mai mult haos în sistemul de sănătate”

Fostul ministru al Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a explicat, sâmbătă, cum ar fi trebuit să arate propunerea lansată de ministrul de Finanţe, Eugen Teodorivici, potrivit căreia România ar avea nevoie de servicii de sănătate diferenţiate în funcţie de cotizaţia CASS. Astfel, Bănicioiu anunţă că proiectul a fost lansat încă din 2015, însă a fost înţeles greşit de actualii guvernanţi, scopul iniţial al propunerii fiind, de fapt, delimitarea serviciului public de sănătate de cel privat.

„Am văzut in presa noua idee a lui Eugen Teodorovici privind accesul diferenţiat la serviciile de sanatate ... iar se vorbeşte despre ceva ce n-a fost suficient priceput, ca mai toate proiectele pe care le aveam in 2015 dar pe care ar vrea sa le faca acum guvernul dar fără a le înţeleage suficient ! Atunci intr-adevăr vorbeam cu Teodorovici despre a găsi o varianta de a delimita serviciile publice de cele private si de a oferi totuşi si o varianta fezabila reglementată celor care vor asigurări private pentru servicii medicale plătite. Îmi pare rau dar despre ce vorbesc acum guvernanţii seamănă mai degrabă a ceva ce poate aduce poate si mai mult haos in sistem chiar si decit pina acum ...” , a scris Bănicioiu pe pagina sa de Facebook.