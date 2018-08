Balada lui Bădălău. Dedicaţia unui lăutar pentru liderul PSD: „Nu avem frică de rău, la putere-i Bădălău, n-avem frică de orice, la putere-i PSD“

Deşi iniţial a apărut pe reţelele de socializare doar o parte din înregistrarea de la petrecerea senatorului PSD Niculae Bădălău, la scurt timp a fost făcut public întregul video, astfel, observându-se că întreaga melodie îi era dedicată liderului PSD Giurgiu.

„Nu avem frică de rău, la putere-i Bădălău. N-aveam frică de orice, la putere-i PSD", se arată pe parcursul întregului cântec.

Niculae Bădălău, a fost surprins la o petrecere în timp ce i se dedicau versuri jignitoare la adresa diasporei. Într-un video făcut public de unul dintre invitaţi, „naşul Bădălău” era invitat de lăutar să cânte împreună „să vină diaspora, că noi ne pi**m pe ea”.

Senatorul PSD Niculae Bădălău a comentat filmuleţul în care a fost surprins la o petrecere când i se dedicau câteva versuri jignitoare la adresa românilor din străinătate. Liderul PSD Giurgiu a declarat că nu a cântat alături de artist şi a completat că „dezaprobă total” un astfel de comportament.



„Nu ştiu cine e ăsta. M-a mai sunat cineva şi mi-a spus o minune. Am fost la o petrecere la care erau unii care cântau tot felul de tâmpenii. Le dezprob total, habar nu am, nici nu am auzit frazele alea mizerabile pe care le-au spus ei. Eu sunt om serios, cum pot să spun asemenea chestii, despre ce vorbim. În viaţa asta sunt şi oameni care bat câmpii şi sunt exaltaţi.