Bădălău nu îşi mai asumă statutul de „pucist”: Eu nu am votat împotriva lui Dragnea la CEx. Nu am votat cu grupul pentru că nu era ceea ce gândisem

Niculae Bădălău, unul dintre „puciştii” declaraţi din PSD, a afirmat joi, într-o conferinţă de presă, că nu a fost de acord cu cererea de demisie adresată lui Liviu Dragnea în scrisoarea de nemulţumire, solicitarea fiind „strecurată” acolo fără ştirea lui. Deşi a semnat documentul, Bădălău a susţinut că dacă nu era în vacanţă cu familia la momentul redactării scrisorii, nu ar fi făcut această greşeală.

„La noi nu ne unim zece inşi să-l dăm pe unul jos, asta nu e politică, e mahala. Erau 16 puncte, cu primul punct nici eu nu am fost de acord, dar, din păcate, am făcut greşeala să plec într-o vacanţă cu familia care era programată de şase luni şi cât am fost s-au schimbat anumite principii, în primele discuţii nu au fost, pentru că era foarte clar că eu nu făceam greşeala (…) Eu nu am votat împotriva domnului Dragnea, nu am votat cu grupul pentru că nu era ceea ce gândisem. Aceeaşi poziţie au avut-o şi ceilalţi colegi care au semnat şi care aţi văzut foarte bine că nu şi-au exprimat votul (…) Pe mine ce mă interesa era să avem o dezbatere şi din punctul ăsta de vedere a fost un câştig pentru că a fost o dezbatere opt ore şi uitaţi că s-a şi îmbunătăţit activitatea politică”, a susţinut preşedintele PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, într-o conferinţă de presă, portrivit Agerpres.

Preşedintele PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, unul dintre semnatarii scrisorii anti-Dragnea, s-a răzgândit în şedinţa CEx. Surse din conducerea PSD au declarat pentru Adevărul că Bădălau nu a votat nici pentru demitere lui Dragnea, nici împotrivă.

„Nici măcar nu s-a abţinut. Pur şi simplu n-a ridicat mana”, susţin sursele citate. Întrebat de jurnalişti la finalul şedinţei Comitetului Executiv de ce nu a mai susţinut scrisoarea în sedinţă, Niculae Bădălău a refuzat să comenteze.