Bădălău, înainte de CEx: Nu e exclus ca Tăriceanu să fie candidatul nostru la prezidenţiale. E om cu viziune, extrem de bun pentru preşedinţia României

„Eu am spus un lucru vizavi de candidatură şi am avut o declaraţie. Partidul a avut o cutumă, preşedintele partidului a candidat de fiecare dată, dar, în acelaşi timp, am avut şi în cadrul USL-ului un acord în care domnul Crin Antonescu era candidat la prezidenţiale de la PNL, iar guvernarea venea de la PSD. Noi suntem într-o alianţă şi nu e exclus ca Tăriceanu să fie candidatul nostru. Călin Popescu Tăriceanu e un om cu viziune, echilibrat, care ar fi extrem de bun pentru preşedinţia României”, a declarat Niculae Bădălău înainte de CEx-ul PSD.

Întrebat dacă liderul social-democrat va fi de acord cu o astfel de propunere, Bădălău a spus că „vor exista discuţii în partid, iar majoritatea va decide până la urmă cum vor arăta lucrurile”.

Senatorul PSD Niculae Bădălău a vorbit la intrarea în şedinţa CEx de la Neptun şi despre nemulţumirile din partid, precizând că acestea sunt normale din moment ce toţi „îşi doresc mai mult pentru români”. Liderul PSD Giurgiu a afirmat că „premierul ar trebui să dea mai mult cu pumnul în masă” pentru ca implementarea programului de guvernare să se desfăşoare mai rapid şi consideră că problemele existente sunt „probleme de Guvern, nu de partid”.