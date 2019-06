Bădălău: Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale trebuie să fie un intelectual cu vederi de stânga

“Acel program de guvernare merge la guvern să îl pună în aplicare. Noi trebuie să ne adaptăm deciziilor, să analizăm care sunt cauzele pentru care am pierdut alegerile europarlamentare. Pentru că eu în continuare cred că cetăţenii nu au votat pe PNL-ul şi USR-ul, ci au votat contra PSD-ului. Asta înseamnă că am greşit şi că nu am avut atitudinea corectă faţă de cetăţeni şi am fost sancţionaţi. (…) Greşeli au fost mult mai multe şi ştiţi că eu în timp am încercat să le scot în evidenţă în interiorul partidului. Să schimbi doi premieri, mai multe măsuri care au fost luate, managementul politic… “, a spus Bădălău.

Întrebat dacă ar fi preferabil ca preşedintele partidului să fie şi premier, ministrul Economiei a spus: “Eu aş prefera. Eu o susţin pe doamna premier Viorica Dăncilă dacă dânsa îşi va depune candidatura”.

Bădălău s-a referit şi la candidatul PSD pentru alegerile prezidenţiale, spunând că acesta ar trebui să fie un intelectual cu vederi de stânga.

“Ar trebui să fie un om care să întrunească cerinţele cetăţenilor pentru că trebuie să ia vot de la cetăţeni. Dar indiferent de cum va fi trebuie să avem un intelectual cu vederi de stânga: profesor, medic etc, dar să aibă vederi de stânga. Şi în general intelectualii sunt oameni de stânga”, a mai spus Bădălău.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: