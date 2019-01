Avocatul care a înregistrat PLUS, mesaj intern după demisie: E o aberaţie etică născocită în laboratoarele PSD-ALDE şi PNL

Redăm mai jos scrisoarea integrală a lui Adrian Iordache:

„Către conducerea PLUS,

Vă rog să luaţi act de demisia mea din PLUS, Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate, cu efect imediat. Sunt avocat, membru în Baroul New York şi Solicitor of England & Wales, precum şi cercetător doctoral la School of Advanced Study, University of London. Nu am vrut niciodată să fac politică, dincolo de a sprijini, după puteri, proiectele unor oameni precum Valeriu Nicolae, Dacian Ciolos, Vlad Voiculescu sau Raluca Prună, oameni pe care îi respect. Asta, pentru a da o şansă copiilor mei să rămână în România când or prinde aripi.

Prin urmare, în orice caz aveam intenţia de a ieşi din partid de îndată ce o nouă structură de conducere este decisă de membri. Totuşi, că urmare a campaniei de desfiinţare publică la care sunt supus de o săptămână, insist să o fac acum, cu efect imediat. E mai important ca ajutorul meu să nu devină o povară şi că proiectul să fie în final un succes. Altfel, desfiinţarea reputaţiei mele va fi fost un cost rispit.

Am patru mesaje pentru membrii şi simpatizanţii PLUS care privesc poate îngrijoraţi şi ezitanţi la barajul mediatic trans-partinic ridicat împotrivă proiectului:

(1) Nu vă lăsaţi intimidaţi. Desfiinţarea publică e un cost mare, personal şi profesional, însă alternativa, inacţiunea, pasivitatea, cinismul, indiferenţa sunt preţuri încă şi mai mari. Dacă nu acţionaţi, dacă nu va implicaţi, dacă nu vă puneţi capul şi resursele la, chiar şi cu riscuri personale, foarte curând va fi fost prea târziu, şi nu doar pentru voi, dar pentru generaţii.

(2) Nu vă lăsaţi influenţaţi. Întregul eşafodaj al atacului este că cineva din familia mea, sau poate eu, este « eminenţa cenuşie » a acestui partid, şi a lui Dacian Ciolos. Este o aberaţie şi o inepţie şi o insultă la inteligenţa voastră. În primul rând că Dacian Ciolos este, prin el însuşi, unul dintre cei mai pregătiţi oameni politici ai momentului, nu numai aici, dar în Europa. Nu are nevoie de eminenţe cenuşii, ci de dedicaţia şi susţinerea voastră, a fiecăruia. Apoi, pentru că nu-ţi trebuie să fi eminenţă cenuşie pentru a depune nişte acte la tribunal, îţi trebuie doar disponibilitatea de a ajută. Oricât de puţin, contează.

Nu în ultimul rând, este o aberaţie etică născocită acum în laboratoarele PSD-ALDE şi PNL să mi se atribuie mie acţiunile altcuiva, chiar şi ale tatălui meu, ca să nu mai vorbim de calomnii şi invenţii. Sau, şi mai bizar, să i se atribuie lui Dacian Cioloş, care nici nu-l cunoaşte. Fiecare dintre noi este ceea ce face, iar de făcut, pe lângă truda mea profesională, am făcut asta: am pus umărul la o alternativă şi o şansă, poate ultima, la o evoluţie normală a acestei ţări. Acum e integral în mâinile voastre.

(3) Nu vă găsiţi scuze. Angajamentul civic şi politic sunt costisitoare, sunt grele, sunt (iată!) periculoase. Eu, unul, am ezitat mult până să ies din zona de confort a criticii de pe margine. Dacă speranţa ne aruncă în acţiune, ne şi intimidează, şi adeseori, o ştiu din experienţă proprie, este mai uşor să găseşti motive de dezamăgire, decât să rămâi angajat. Fără scuze! Scuzele sunt pentru victime, nu pentru învingători.

(4) Veţi prevala. Membri şi simpatizanţii PLUS sunt eşantionul cel mai calificat şi competent dintre tinerii adulţi ai acestei ţări. Dacă voi rămâneţi angajaţi, dacă voi persevaraţi şi vă folosiţi toate resursele, viitorul nu poate fi decât al vostru”.

