Avocatul lui Daniel Tudorache: La acest moment, la biroul electoral al Sectorului 1 se întâmplă renumărarea a 9 secţii de votare. Există diferenţe semnificative

„Am primit o informare de ultimă oră. La acest moment, la biroul electoral al Sectorului 1 se întâmplă renumărarea a 9 secţii de votare, întrucât nu cădeau pe cheia de verificare. Pentru toată lumea, cheia de verificare înseamnă ca suma voturilor consemnate la fiecare candidat să dea cu totalitatea voturilor egalitate. Nu s-a întâmplat acest lucru, iar din cele 9 secţii de votare, 7 secţii de votare au diferenţe semnificative, voturile efective cu ceea ce s-a consemnat şi s-a încărcat în sistem. Aceasta e informaţia pe care pot să v-o dau cu certitudine confirmată din două surse, inclusiv de către reprezentantul nostru în secţia de votare. Este clar că suntem în situaţia, nu vreau să spun fraudă electorală, în situaţia în care votul exprimat de cetăţeni la urne este denaturat total faţă de ceea ce s-a consemnat şi de rezultatele care se dau în spaţiul public. O să vă prezint, de asemenea, rezultatul numărătorii paralele cu sistemul identic pe care îl avem cu cel de la AEP şi care cu datele existente la dispoziţie şi existente şi la BEC, candidatul Tudorache este câştigător cu 205 voturi”, a declarat Mihai Drăgan, marţi într-o conferinţă de presă.





Avocatul lui Dan Tudorache a precizat că incidentul de luni în care a fost implicat reprezentantul PSD, care este şi candidat la consiliul local, care transporta procesele verbale a fost agresat pe stradă de susţinătorii candidatului PNL şi USR-PLUS Clotilde Armand.





„În legătură cu incidentul de ieri, legea stabileşte următorul lucru, ca să fiu foarte clar, la fiecare secţie de votare se întocmeşte un proces verbal care stabileşte ce s-a numărat. Acel proces verbal se întocmeşte într-un exemplar. Toate exemplarele sunt originale. Într-un exemplar care se transmite la BEC şi în câte un exemplar pentru fiecare reprezentant al partidelor politice prezent în secţie. Regula este ca fiecare reprezentant din secţie al partidului respectiv, după ce a terminat cu BEC sau cu biroul electoral de circumscripţie, să se ducă la partid şi să predea acel exemplar. Pentru eficienţă, noi am preferat ca doi reprezentanţi ai noştri să strângă aceste procese verbale chiar la biroul electoral al Sectorului 1 şi să le transporte la sediul partidului pentru a face încă o numărătoare paralelă şi, nu în ultimul rând, pentru a formula eventualele contestaţii”, a explicat Drăgan.





Acesta a mai explicat că reprezentantul PSD a fost hărţuit, motiv pentru care s-a grăbit să intre din nou în clădirea biroului electoral Sector 1, intrând în lift. Drăgan a adăugat că reprezentantul PSD i-a comunicat că îi era teamă să nu fie bătut.





„La mai puţin de jumătate de oră după ce Daniel Tudorache a anunţat pe Facebook că potrivit numărătorii paralele este câştigător, la momentul respectiv aveam 98% din secţii numărate din ce îmi amintesc, că este câştigător cu 197 de voturi s-a întâmplat acel incident. Adică pe stradă, şi repet pe stradă, reprezentantul nostru care într-adevăr era şi pe listă pentru poziţia de consilier, care transporta acele procese verbale la sediul partidului, a fost oprit de un grup de susţinători ai doamnei Armand, ulterior a apărut şi doamna Armand şi domnul Tănase Stamule. Din ceea ce susţine acest domn (reprezentantul PSD – n.r.), pentru că eu nu am fost de faţă, a fost urmărit, hăituit, agresat, motiv pentru care s-a întors şi s-a grăbit în clădirea în care se află, e adevărat, şi biroul electoral de sector, dar se află şi două direcţii ale Primăriei Sectorului 1. A intrat în lift şi a încercat să ajungă la etajul 2 unde există această direcţie de mediu, sperând că sunt mai multe persoane acolo, pentru că vă spun foarte sincer, mie personal mi-a spus că i-a fost teamă să nu fie bătut. Atât de agresive erau persoanele respective”, a povestit Mihai Drăgan.





„A ajuns sus, Ulterior persoanele de la USR-PLUS, respectiv PNL, foarte agresive fiind, au chemat poliţia. Poliţia şi-a făcut, evident, treaba pentru că au luat toate persoanele la secţie ca să se lămurească ce este cu toate acele procese verbale. Iniţial, s-a afirmat că procesele verbale respective sunt furate, exact asta au susţinut cei de la USR-PLUS, sunt furate din biroul electoral, urmând a fi înlocuite. O prostie fără margini pentru că nu poţi să înlocuieşti procesele verbale, în condiţiile în care procesele verbale se semnează în secţie de către toţi membrii partidelor. Nu ai cum să le înlocuieşti. Au un cod de bare. Singurii care le pot înlocui sunt cei din biroul electoral. Noi sau nimeni altcineva nu le poate înlocui. Aici s-a terminat incidentul”, a mai relatat Drăgan.





Avocatul lui Daniel Tudorache a mai spus că în dosarul privind situaţia de la Sectorul 1 nu are nimeni calitatea de suspect sau inculpat şi nimeni nu a fost arestat.





„Ce pot să vă spun, dincolo de toate aberaţiile apărute pe Facebook, de live-uri făcute pe Facebook de doamna candidat, sper să fie etern candidat, Clotilde Armand, nu a fost nimeni arestat, nu are nimeni calitate de suspect, nu are nimeni calitate de inculpat. Mai mult decât atât, ne-au fost restituite într-un final, foarte târziu, după ora 23.59, când puteam depune contestaţie, ne-au fost restituite copiile acelor procese verbale. Din fericire, am reuşit să obţinem un duplicat al acelor procese verbale, iar contestaţia s-a formulat în termenul prevăzut de lege, adică până la ora 23.59. Ca să fiu precis, noi am fost în posesia copiilor procesului verbal la orele 12.25 noapte, de aceea eu înclin să cred personal, şi asta e poziţia şi primarului Sectorului 1, că această acţiune a fost gândită astfel încât să nu mai fim în măsură să depunem contestaţia şi să nu mai fim în măsură să avem aceste procese verbale fără de care nu putem depune contestaţie, nu putem face numărătoare paralelă”, a conchis Mihai Drăgan.