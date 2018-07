Averile politicienilor: Tăriceanu - şase apartamente şi maşini de colecţie. Dragnea - BMW X5 donat de rude. Dan Barna are trei apartamente

Deputatul PSD Florin Iordache deţine două aparamente şi un autoturism, dar nu are datorii şi nu a oferit împrumuturi. Deputatul PSD Eugen Nicolicea şi soţia sa au proprietăţi imobiliare în Bucureşti, maşini şi o barcă cu motor. Şi prim-vicepreşedintele PNL, Raluca Turcan, fostul preşedinte Traian Băsescu, vicepreşedintele ALDE Varujan Vosganian, preşedintele USR, Dan Barna, şi liderul UDMR, Kelemen Hunor, au averi importante.

Tăriceanu are terenuri, case, bani în conturi, dar şi datorii din campania din 2014

Astfel, Călin Popescu Tăriceanu, deţine două terenuri în Snagov de peste 4.000 de mp şi alte şase apartamente, dintre care două moştenite de la mama sa. Acesta mai deţine şase maşini de colecţie - un Citroen din 1967, unul din 1968 şi unul din 2010 un Fiat din anul 1966, o Lancia din 1970, un Mercedes-Benz din 2007 şi o motocicletă Triumph din anul 1996. Bijuteriile şi ceasurile soţiei au o valoare de aproximativ 60.000 de euro.

Liderul ALDE are conturi la ING România deschise în anul 2003 de 5.496 de lei, 1.933 de euro, 241 de euro şi 1.219 dolari. De asemenea, are trei conturi la UniCredit deschise în anul 1998, în care are 46.020 de lei, 153.573 de euro şi 1.099 de dolari. La CEC Bank are două conturi deschise în 2009 cu 627 de lei şi 888 de euro. La Fondul de Investiţii Pioneer are un cont deschis în 2011 de 77.674 de euro, la ERGO Portofolio Life Invest are 107.452 de euro, iar la UniCredit are donaţii de la rude pentru copii în anul 2017 în valoare de 33.206 euro, 13.762 de lei şi 1.181 de dolari.

Tăriceanu a încasat din indemnizaţia de preşedinte al Senatului suma de 161.912 de lei, iar din închirierea unor apartamente a obţinut 38.400 de lei. Dividende de la Romgaz a primit în valoare de 10.123,11, de la BRD, 1.460 de lei, iar de la Banca Transilvania a obţinut 6.837 de lei. Soţia sa a obţinut ca designer vestimentar 32.960 de lei de la Gimo Com SRL. Tăriceanu mai are datorii din timpul campaniei prezidenţiale din 2014 de 173.922 de lei.

Dragnea are 112 mii de lei în cont, un BMW X5 donat de rude şi proprietăţi imobiliare în Turnu Măgurele

Liderul Camerei Deputaţilor şi preşedintele PSD, Liviu Dragnea, deţine un teren în Turnu Măgurele de peste 2.900 mp şi un apartament în acelaşi oraş de 80 mp, o maşină cumpărată - Skoda Suprem - şi una primită prin donaţie - BMW X5. La BRD are deschise două conturi de peste 112 mii de lei şi 88 de dolari. El a obţinut din indemnizaţia de deputat 161.912 lei, iar la partaj a obţinut din partea SC Hotel Turris SA Turnu Măgurele 80.710 euro şi 460.110 lei, precum şi un spaţiu comercial în Turnu Măgurele.

Florin Iordache are o casă şi un teren în Bragadiru

Fostul ministru al Justiţiei, deputatul PSD Florin Iordache, deţine, împreună cu soţia sa, un teren de 45 mp în Bragadiru şi o casă 238 mp tot în Bragadiru. Acesta mai deţine un autoturism Volkswagen Golf model 2013. Nu are bani în conturi, nici datorii şi nu a oferit împrumuturi. În ultimul an fiscal, din indemnizaţia de parlamentar a încasat suma de 117.574 de lei, din funcţia de ministru al Justiţiei, 17.921 de lei, iar ca fost membru CSM - 9.253 de lei.

Soţia lui Iordache a încasat o pensie de 240.288 de lei ca fost judecător ÎCCJ şi 155.888 de lei ca notar.

Nicolicea şi soţia sa au proprietăţi imobiliare în Bucureşti, maşini şi o barcă cu motor

Preşedintele Comisiei juridice din Camera Deputaţilor, Eugen Nicolicea, are un teren în Bucureşti de peste 400 mp şi o casă, dar şi o garsonieră şi un apartament pe numele soţiei. Acesta mai deţine două autoturisme cumpărate în anii 2001 şi 2002 - Audi TT şi o Toyota Rav 4, dar şi o barcă cu motor Fiberline M2446 şi a preluat un leasing auto în 2006 pnetru un Chrylser C300.

De asemenea, are conturi la Unicredit Ţiriac în valoare de 20.868,70 de dolari, respectiv 14.374,82 de euro. La ING are 154.418,19 de lei, la Bancpost 82.049,54 de lei. Nicolicea mai are la BRD 157.058,62 de lei, la ING Bank 15.171,29 de lei, la UniCredit are 8.124,31 de euro. De asemenea, la CEC Bank are două depozite în lei şi euro de 15.839,16 de lei şi 231,37 de lei. Nu are datorii şi a acordat împrumuturi în valoare de 13.000 de euro.

Nicolicea a încasat 95.336 de lei din indemnizaţia de parlamentar şi dividende în valoare de 26.166 de lei de la SC Galaxy SA. Soţia lui Eugen Nicolicea a încasat de la Transgaz SA un salariu de 124.358 de lei şi 4.610,67 lei sub formă de bilet de odihnă, 4.318,11 bani pentru Pilonul III de pensii, 5.904 de lei pentru diurne şi 2.335 de lei sub formă de tichete.

Deputatul Nicolicea mai încasează o indemnizaţie şi o pensie de la CJP Mehedinţi de 71.438 de lei.

Raluca Turcan a vândut anul trecut un apartament în Bucureşti şi o casă în Mogoşoaia

Prim-vicepreşedintele PNL Raluca Turcan are la Limanu, în judeţul Constanţa, un teren agricol de 3.000 mp. În declaraţia sa de avere apare şi o cotă parte de 50% dintr-un teren în Gruiu, judeţul Ilfov, de 1.000 de mp, ai cărui titulari sunt soţul său, Valeriu Turcan, şi preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.

La Sibiu, Raluca Turcan deţine împreună cu soţul său un apartament de 102 mp. Ei au şi două autoturisme - Toyota şi Volkswagen Passat. De asemenea, Turcan deţine şi bijuterii de 10.000 de euro. Din indemnizaţia de deputat a obţinut 96.594 de lei, iar soţul ei, angajat la Universitatea din Bucureşti, a obţinut 39.000 de lei, iar ca angajat al firmei Arhur and Regents SRL, acesta a obţinut 60.000 de lei.

La BRD are un cont curent deschis în perioada 2009-2015 în valoare de 20.100 de lei şi un altul de 10.170 de lei. De asemenea, mai are active financiare la AXA Asigurări, NN pensii şi BCR, dar şi un credt de 1.600 de euro la Banca Transilvania şi un cont curent de 30.977 de euro la BCR.

Aceasta a vândut în 2017 un apartament în Bucureşti cu 70.000 de euro şi o casă în Mogoşoaia cu 132.000 de euro.

Traian Băsescu a avut venituri din indemnizaţia de senator, indemnizaţia de fost preşedinte, pensie şi dividende

Fostul preşedinte Traian Băsescu deţine din 2003, împreună cu soţia, două terenuri în Bucureşti de 174 de mp şi respectiv 46 mp şi un aparament de 250 mp în Bucureşti, dar şi un garaj de 30 mp. În 2010 şi 2012 şi-a cumpărat două autoturisme - o Dacia Duster şi un Ford B-Max. Fostul preşedinte bijuterii în valoare de 28.000 de euro, ceasuri de 52.000 de euro şi tablouri de 19.000 de euro.

Băsescu are în conturi aproape 60.000 USD, 207.000 de lei şi peste 63.000 de euro.

El mai deţine titluri de stat în valoare de aproape 900.000 de lei şi 42.285 de dolari. De asemenea, la SN ROMGAZ SA are acţiuni în valoare de 92.272 de lei, pentru care a încasat şi dividende 16.131 de lei.

În ultimul an fiscal, Traian Băsescu a încasat din indemnizaţia de senator 130.085 de lei, iar soţia sa, Maria Băsescu, a încasat 50.000 de lei pentru administrarea a 290 de hectare de teren în comuna Nana. De asemenea, el a încasat o indemnizaţie de fost preşedinte de 132.908 de lei, precum şi pensie de 44.826 de lei. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) i-a restituit contribuţia la campania electorală din 2016, de 55.000 de lei.

Varujan Vosganian are proprietăţi imobiliare în Voluntari

Vicepreşedintele ALDE Varujan Vosganian are un teren forestier de 1.250 mp, cumpărat în 2005, în Voluntari, un apartament în Bucureşti de 130 mp şi două case în judeţele Ilfov (respectiv în Voluntari) şi Prahova de 80 şi respectiv 208 mp. La casa din Prahova deţine 25% cotă parte, dintr-o moştenire.

Acesta mai are la BCR un cont curent deschis în 2016 de 118.00 de dolari şi un alt cont deschis în 2016, cu 13.200 de euro. De asemenea, mai are o moştenire pe numele său de 50.000 de dolari, şi o altă moştenire cu aceeaşi valoare pe numele soţiei.

Vosganian are un împrumut bancar la Alpha Bank din 2007 în valoare de 130.000 de euro, cu data scadentă în 2023.

El a obţinut în ultimul an fiscal din indemnizaţia de senator 91.500 de lei, de la Uniunea Armenilor - 70.000 de lei şi de la INCC - 11.969 lei. Soţia sa a încasat 44.500 de lei de la Universitatea Naţională de Muzică.

Dan Barna are o fâneaţă şi apartamente în Sibiu

Preşedintele USR, Dan Barna, deţine în comuna Răşinari din judeţul Sibiu o fâneaţă de 1.252 mp primită moştenire, un apartament în Bucureşti cumpărat în anul 2007 de 97,09 mp, dar şi alte două apartamente în Sibiu cumpărate în 2012 şi 2014, de 32,67 şi 77 mp.

El mai are la ING deschise, în perioada 2006-2017, trei conturi curente de 48.763 de lei, 32.494 de euro şi 159 de dolari. Barna mai deţine la ING în depozite bancare 70.726 de lei, 5 lei şi 325.608 de lei. La International Romanian Bond are fonduri de investiţii în valoare de 205.746 de lei, la Global Equity Opportunities de 431 de euro, la International Romanian Equity de 1.242 de lei, iar la Patrimonial Balance de 1.208 de euro.

Din indemnizaţia de deputat, Barna a încasat 90.498 de lei, iar soţia sa a încasat de la Petrom SA un salariu de 354.082 de lei.

Dan Barna mai are acţiuni sau părţi sociale la Risky Business SRL în valoare de 44.938 de lei, la CMP Bursa de Valori Bucureşti de 1.864 de lei, la TLV Bursa de Valori Bucureşti are 6.875 de lei, iar la Tradeville, sub formă de cash disponibil, 872 de lei.

Liderul USR are şi un credit refinanţat, scadent în anul 2027, de 202.000 lei.

Kelemen Hunor primeşte salariu de la UDMR cât indemnizaţia de deputat

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, are un teren intravilan de 292 mp cumpărat în Cluj-Napoca împreună cu soţia, un teren agricol şi un alt teren intravilan în Cristuru Secuiesc, de 4.000 mp şi 1.500 mp. În judeţul Harghita deţine, prin donaţie, un teren de 1.400 de mp, iar în Cluj are alte două terenuri de 711 mp şi 215 mp, cel din urmă fiind pe numele soţiei. El mai deţine împreună cu soţia două case în Cluj şi Harghita, iar la alte două au o cotă parte, şi un autoturism Ford Fiesta cumpărat în anul 2004.

De asemenea, Kelmen Hunor deţine tablouri ale ariştilor contemporani de 6.000 de euro, dobândite în perioada 2006-2010. La Bancpost deţine un cont curent şi de depozit în valoare de 22.483 de lei, la ING are în fonduri de investiţii 34.933,64 de lei, iar la Banca Transilvania are un cont curent de 12.634,83 de lei. Totodată, la Banca Transilvania are un credit luat în 2017 de 213.064 de lei, cu scadenţa în 2022.

Din indemnizaţia de deputat, Kelemen Hunor a obţinut 87.324 de lei, iar salariul de la UDMR este în valoare de 87.400 de lei. De asemenea, soţia sa a încasat 5.461 de lei de la UDMR, sub formă de salariu.