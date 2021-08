Armand: „De un an de zile se chinuie sărmanii să mă înlăture şi nu mai ştiu ce să facă”.  Primarul a distribuit pe Facebook melodia „Don’t Stop Me Now”

„M. Ciolacu, V. Ponta, Dan Voiculescu şi C.P. Tăriceanu au semnat un protocol pentru organizarea referendumului de demitere a Primarului Sector 1. Valori.... unul şi unul. Am luptat în ultimii ani împotriva lor şi i-am învins (în 2016, în 2020). Dacă este nevoie îi mai bat o dată cu toate partidele şi televiziunile lor. Singură. De un an de zile se chinuie sărmanii să mă înlăture şi nu mai ştiu ce să facă. Nu mai ştiu ei ce minciuni să mai inventeze pentru că le-am închis robinetul prin care curgeau bani spre firmele lor de casă”, a scris, luni seară, pe Facebook, Clotilde Armand, împreună cu melodia Queen ”Don’t Stop Me Now”.

Armand continuă postarea prin a-i critica pe semnatarii protocolului.

„Cine sunt ei? Să ne reamintim: Marcel Ciolacu - partenerul de vânătoare al lui Omar Hayssam, cel care l-a menţinut în funcţia de deputat pe Dan Tudorache, în ciuda anchetei DNA din dosarul “Diamantul”;

Victor Ponta - celebru pentru că şi-a plagiat doctoratul, este judecat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor în cazul “Turceni-Rovinari”;

Călin Popescu Tăriceanu - judecat la Înalta Curte în două dosare: acuzat de procurorii DNA că a luat mită 800.000 de dolari şi pentru abuz în serviciu;

Dan Voiculescu - fost informator al Securităţii, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru spălarea banilor în dosarul privatizării ICA;

Dănuţ Pop, preşedintele PER – partidul breloc al PSD, cel care i-a recuperat la alegerile parlamentare pe Marian Vanghelie, Şerban Nicolae, Cătălin Rădulescu şi Liviu Pleşoianu.

Când cei de mai sus luptă împotriva ta înseamnă că este excelent ce faci. E cel mai bun barometru”, a mai scris Armand.

Aceasta le-a transmis un mesaj direct: „Stimaţi domni, până strângeţi voi semnăturile să mă demiteţi, mai bine puneţi mâna şi adunaţi toţi banii furaţi de voi pentru că vine o factură mare şi am să vă pun să o plătiţi. Aveţi un rest de plată de vreo 100 de milioane pentru gunoi din perioada lui Tudorache-Diamant”.