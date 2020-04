Are Guvernul bani să majoreze pensiile cu 40%? Iohannis: Mi s-ar părea nedrept ca pensionarii să plătească întreaga notă de plată a epidemiei

Preşedintele a fost întrebat dacă este de acord cu majorarea de 40% a pensiilor, în condiţiile în care a declarat că este necesară restructurarea cheltuielilor bugetare.

Preşedintele a replicat că e o chestiune care trebuie analizată de experţi şi de guvernanţi cu mare atenţie şi că probabil la jumătatea anului Guvernul va trebui să ia o decizie.

”După jumătatea anului, lucrurile trebuie foarte bine clarificate. Mi s-ar părea nedrept ca pensionarii să plătească întreaga notă de plată a epidemiei. Când se va face analiza, o să îi rog pe guvernanţi să ia în calcul că pensionarii sunt o categorie vulnerabilă. Dacă se va putea sau nu se va putea sau cât se va putea, asta este o întrebare la care o să răspundă la momentul oportun Guvernul”, a subliniat preşedintele.

Premierul Ludovic Orban a declarat cu o zi în urmă că obiectivul Guvernului pe care îl conduce este să majoreze pensiile, începând din luna septembrie, dar că Ministerul Finanţelor va face un raport şi în baza acestuia va fi luată decizia finală.

Prim-ministrul a declarat că sunt prevăzute sumele, în buget, pentru creşterea pensiilor, însă este nevoie de o evaluare riguroasă.

”Despre pensii am să dau un răspuns clar. Ne dorim creşterea pensiilor, vom creşte pensiile, ăsta e obiectivul nostru, noi am prevăzut sumele de bani. Pe de altă parte, trebuie să facem o analiză foarte riguroasă a contextului economic, a evoluţiei economiei româneşti, a încasărilor bugetare. După primul semestru, după primele şase luni, Ministerul Finanţelor are obligaţia să facă raportul privind evoluţia economiei şi bugetului din România şi pe baza datelor respective vom lua toate deciziile şi le vom anunţa public. Repet, obiectivul nostru este să creştem pensiile, dar să creştem pensiile astfel încât ele să poată să fie plătite şi nu numai anul ăsta 4 luni de zile, ci să poată să fie plătite în toţi anii care vor veni”, a declarat Orban la Digi24, luni seară.

Ministrul de Finanţe, Florin Cîţu, a declarat, duminică seara, că decizia privind majorarea pensiilor din toamnă este una politică, menţionând că banii au fost prevăzuţi în buget.