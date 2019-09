Arde USR. Cosette Chichirău îl acuză pe Barna că a fraudat alegerile interne cu ajutorul unui apropiat

Săptămâna trecută s-a încheiat votul pentru alegerea preşedintelui USR la care au candidat Dan Barna, Cosette Chichirău şi Alexandru Surcel. Cu aproximativ 6.000 de voturi din 9.000, Barna a fost desemnat câştigător, în timp ce Chichirău a primit 2.900. După finalizarea votului, aceasta din urmă a sugerat într-un mesaj pe grupul intern de Facebook al partidului că alegerile ar fi fost fraudate. Aceasta explică că la sistemul electronic de vot ar fi avut acces şi Cătălin Drulă, „om de bază în Echipa Barna”, care putea, teoretic, să genereze sau să suprascrie voturi.

„Toată ziua de duminică, 1 septembrie, prima zi de vot, Cătălin Drulă a avut parola de la sistemul de vot. Putea să genereze linkuri de vot, să genereze noi adrese de email, să suprascrie voturi, să facă ce voia el. Cătălin Drulă – om de bază în Echipa Barna – a avut mijloacele să facă o fraudă naţională. Am aflat asta duminică seara la ora 20, de la Mircea Şerdin, când l-am întrebat cine are acces la cine a votat şi cine nu. A zis că doar el, nimeni din Comisia Electorală, şi că «ah da, şi Drulă mai are parola, dar hai că o schimb acum»”, scrie deputatul USR de Iaşi, Cosette Chichirău, într-o postare pe grupul USR de Facebook - „Poiana lui Iocan.



Chichirău a adăugat apoi că a cerut un audit naţional de la comisia electorală însă nu l-a primit. Potrivit unui raport intern al USR, Filiala USR Iaşi a semnalat posibile suspiciuni în votul electronic pentru alegerile interne. Organizaţia susţine că aproximativ 500 de adrese de e-mail ale membrilor care au votat ar avea aceeaşi parolă, motiv pentru care a cerut schimbarea acestora.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: