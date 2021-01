Anul începe cu ciondăneli în coaliţia de guvernare. Roman: „Unii se declară parteneri, dar se comportă cameleonic” / Deputat USR: „Hoţii! Penelişti hoţi!”

Preşedintele Comisiei de cultură din Camera Deputaţilor, Iulian Bulai, l-a criticat pe liberalul Alexandru Muraru, deputat care a anunţat că va cere înfiinţarea unei comisii speciale de anchetă parlamentară în ceea ce priveşte situaţia TVR şi a radioului public. Bulai a menţionat faptul că şi în trecut a fost înfiinţată o asemenea comisie pentru a analiza cheltuielile televiziunii publice, dar nu s-au ţinut şedinţele pentru aflarea adevărului. La rândul său Muraru i-a comunicat lui Bulai că e inutilă discuţia cu şefa CAN, Monica Gubernat, dacă nu sunt luate alte măsuri.

Fostul lider al deputaţilor liberali a lansat un atac direct la adresa lui Dacian Cioloş, după ce copreşedintele USR-PLUS a punctat că a pus umărul la rezolvarea situaţiei de la Ministerul de Interne, privind numirea lui Laurenţiu Cazan la IJJ Prahova.

„Am înţeles ca domnul Cioloş l-a trimis la ascuţit creioane pe găzarul şef, Cazan. Ce n-am înţeles este cum putea face asta nefiind nici şef la Jandarmerie, nici ministru de Interne, nici premier! O fi visat că e deja în 2024 şi a fost ales preşedinte! Decizia destituirii lui Cazan a fost luată încă de la finele anului trecut de ministrul de Interne, Lucian Bode, şi de premierul Cîţu. Dar nu a fost făcută publică din raţiuni care ţin de regulile din MAI", a scris Roman, luni, pe Facebook, despre o declaraţie a liderului PLUS, Dacian Cioloş.

Roman a afirmat că nu crede în „onestitatea unor oameni care se declară parteneri, dar care se comportă cameleonic".

De altfel, Florin Roman, vicepreşedinte al PNL şi contestatar al lui Ludovic Orban, a subliniat într-un mesaj publicat pe Facebook faptul că se aşteaptă ca la o luptă dură inclusiv în Guvern. „Cea mai dificilă luptă va fi cea din interiorul guvernului, unde USR luptă cu «garda pretoriană» a lui Barna şi Cioloş”, a precizat Roman, care înainte negocierilor aspira la o funcţie de ministru. De altfel, fostul lider al deputaţilor liberali s-a pronunţat şi în trecut de nenumărate ori împotriva USR-PLUS, formaţiunea pe care o asemăna cu PSD.

La rândul său, deputatul Emanuel Ungureanu a avut un mesaj suprinzător la adresa colegilor de guvernare, după ce DNA a cerut ridicarea imunităţii lui Costel Alexe, pentru o şpagă în tablă. „Hoţii! Penelişti hoţi, azi, Alexe, cel care punea lupi să păzească pădurile. Zilele viitoare, DNA o să ia în coarne doi penelişti, cu imunitate temporară, care au furat pe rupte în plină pandemie, profitând de criza sanitară”,a scris pe Facebook Ungureanu.

Ultimul liberal care s-a pronunţat împotriva unui coleg din coaliţie a fost deputatul liberal Daniel Gheorghe. Întrebat într-o intervenţie la Antena 3 dacă are încredere în Vlad Voiculescu, deputatul PNL de Ilfov a precizat: „În Vlad Voiculescu? Nu! Am încredere în guvernul Partidului Naţional Liberal şi am încredere în profesioniştii din Sănătate şi în specialiştii în această campanie de vaccinare. Apreciez foarte mult munca pe care Partidul Naţional Liberal, prin Nelu Tătaru şi echipa dumnealui a dus-o în sectorul sănătăţii publice şi, de asemenea, apreciez specialiştii din acest domeniu”. De altfel, în urmă cu o săptămână Daniel Gheorghe o critica pe şefa Senatului, Anca Dragu, pentru reîncălzirea temei Parlamentului unicameral şi cu 300 de aleşi, despre care spunea că este „o trăznaie populistă”.