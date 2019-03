Antonio Lopez: Au existat suficiente avertismente că unele lucruri nu merg bine, dar Guvernul României vorbeşte de conspiraţii

„Vrem să ajutăm imaginea României şi a poporului român să fie reflectată şi de mass-media europene. De ce? Guvernul, din păcate, nu îşi face partea în această poveste. Suntem acum în mijlocul preşedinţiei României şi a Uniunii Europene. Întotdeauna eu am avertizat guvernul că preşedinţia nu este o campanie electorală. Preşedinţia este preşedinţia tuturor românilor şi trebuie să fie o oportunitate pentru cetăţenii români de a înţelege şi de a afla mai multe despre Uniunea Europeană. Aşa funcţionează o preşedinţie, nu este vorba doar de întâlniri diplomatice. De asemenea, să creeze activităţi cu societatea civilă cu sindicatele cu zona agrară. Şi nu cred că asta se întâmplă aici”, a spus Antonio Lopez la Digi24.

„Ei bine, va trebui să fiu atent cu ceea ce spun, pentru că întotdeauna acest guvern socialist acuză dacă spui ceva rău în legătură cu ei. Ei spun că este o conspiraţie împotriva României! Nu cred în felul în care se identifică acest partid socialist aflat la guvernare cu poporul român. Sunt socialişti, sunt populari, sunt verzi. Ei nu reprezintă întreaga Românie. Când spunem lucrurile despre ceea ce se întâmplă în România este datoria guvernului să-şi facă treaba, să-şi facă temele.

Au existat suficiente rezoluţii din partea Parlamentului European, suficiente semne de avertizare din partea Comisiei Europene, care spun că unele lucruri nu merg bine aici, în special în statul de drept, în independenţa justiţiei şi, de asemenea, lucruri care ating foarte mult populaţia, de exemplu lipsa infrastructurii. Guvernul strigă şi atacă mereu spunând că există conspiraţii din afară împotriva lor, sau împotriva României, ceea ce nu este adevărat. Toată lumea vrea să ajute şi toată lumea vrea ca România să devină un aliat puternic în cadrul Uniunii Europene”, a continuat Antonio Lopez.

Despre competiţia pentru Parchetul European

El a vorbit şi despre candidatura fostei şefe a DNA, Laura Codruţa Kovesi, la funcţia de şef al viitorului Parchet European, pe care autorităţile din România nu o sprijină. În opinia sa, prezentarea făcută de Kovesi în comisiile CONT şi LIBE ale Parlamentului European a fost „remarcabilă”.

„Ea a fost considerată un profesionist foarte bun de către ambele comisii din Parlamentul European, PPE a sprijinit-o şi pentru că noi am pus prima ţara şi apoi ideologia, nu ca socialiştii care au pus prima ideologia, nu am văzut niciodată socialii spanioli atacând candidatul nostru în Spania. Am votat pentru un preşedinte socialist al Parlamentului European, un spaniol, nicio problemă, este o imagine bună a ţării mele dacă spaniolul devine preşedinte al Parlamentului European. Am pus ţara mai întâi şi apoi ideologia. Nu înţeleg toate aceste atacuri din partea acestui guvern şi din partea Partidului Socialist.

Din păcate, e un episod foarte nefericit. Acest lucru nu se va întâmpla niciodată în ţara mea. Credeţi că în Franţa, guvernul francez ar merge împotriva unui candidat francez la o instituţie europeană? În niciun caz”, a spus Antonio Lopez.