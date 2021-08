Anca Dragu: Nu mă aştept la o sesiune extraordinară pentru desfiinţarea SIIJ

„Ştiţi bine că am continuat discuţiile pentru desfiinţarea Secţiei speciale şi că există opinii diferite între partidele de coaliţie. Continuăm dialogul. Sincer, nu mă aştept la o sesiune extraordinară acum, pentru desfiinţarea SIIJ, dar în septembrie vom relua discuţiile", a declarat, miercuri, Dragu, la Palatul Parlamentului, scrie Agerpres.

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna spunea în luna iunie că USR PLUS vrea ca Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie să fie desfiinţată până în luna iulie. Ulterior el a declarat că ideea organizării în viitorul apropiat a unei sesiuni extraordinare nu mai are rost, din moment ce UDMR susţine un amendament care ar duce dosarele magistraţilor la o secţie din Parchetul General.

Ministrul Justiţiei Stelian Ion spunea în luna iunie, după punctul de vedere transmis de Comisia de la Veneţia cu privire la desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), că „este un aviz favorabil mult aşteptat” şi anunţa că în săptămâna respectivă sau următoare va fi convocată o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru desfinţarea Secţiei.

Desfiinţarea SIIJ a pus probleme Coaliţiei. UDMR spune că este pentru desfiinţare, însă doreşte introducerea unui amendament care ar duce dosarele magistraţilor la o secţie din Parchetul General. Colegii de coaliţie, USR-PLUS şi PNL, vor ca dosarele să meargă la unităţile de Parchet specializate în infracţiunile săvârşite. Vicepremierul Dan Barna spune că UDMR se va opune oricărei variante pentru desfiinţarea SIIJ şi că nu există niciun interes al acestui partid ca un angajament din programul de guvernare să devină realitate.

În ceea ce priveşte ruperea Coaliţiei, premierul este încrezător că se va găsi o soluţie, iar Coaliţia de Guvernare este „puternică”. De asemenea, el spune că ”Ministerul Justiţiei trebuie să susţină Parlamentul şi coaliţia să găsească o soluţie ca să trecem peste acest moment”.