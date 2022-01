ANALIZĂ - PNL, topit în guvernarea cu PSD. Cum au trecut liberalii în plan secund

Liberalii au pierdut numeroase funcţii după schimbarea principalului partener de guvernare, iar social-democraţii le-au luat faţa şi în stabilirea agendei Coaliţiei şi a comunicării publice.

Partidul Social Democrat a profitat la maximum de ocazia intrării la guvernare, astfel că i-a propulsat la cârma unor ministere-cheie pe unii dintre cei mai cunoscuţi sau vocali membri ai formaţiunii, care au făcut ca portofoliile lor să fie unele dintre cele mai vizibile în spaţiul public. Cu excepţia premierului Nicolae Ciucă, care s-a aflat în vârful vizibilităţii miniştrilor, potrivit barometrelor realizate de News.ro şi Klarmedia pe baza monitorizării presei scrise şi online, de la formare noului Guvern, cei mai vizibili oameni au fost Alexandru Rafila (ministrul Sănătăţii), Sorin Grindeanu (ministrul Transporturilor), Adrian Câciu (ministrul Finanţelor) şi Marius Budăi (ministrul Muncii).

Liberali noi sau de import

La mare distanţă ca prezenţă mediatică, au ieşit să comunice în mod constant Sorin Cîmpeanu (ministrul Educaţiei), Lucian Bode (ministrul Afacerilor Interne), iar în ultimele zile a devenit vizibil şi Virgil Popescu (ministrul Energiei). Surse din PNL susţin că partidul are în prezent o problemă şi prin garnitura de miniştri, pentru că mulţi nu sunt asociaţi cu leadershipul PNL, fiind mai degrabă asociaţi cu Iohannis sau drept tehnocraţi. „Nicolae Ciucă e membru PNL de vreo doi ani, că n-avea cum să candideze la parlamentare. Bogdan Aurescu e tehnocrat şi fost ministru în Guvernul lui Ponta, Sorin Cîmpeanu e venit şi el prin 2019, tot fost ministru în Guvernul Ponta. Predoiu e politician vechi de la noi din formaţiune, dar nu are imaginea unui om de partid. Aşa că jumătate din oamenii noştri nu sunt identificaţi cu PNL”, susţine un lider liberal pentru „Adevărul”, sub condiţia anonimatului.

„Cred că din toamnă încoace, inclusiv în contextul noului Guvern, PNL are o imagine de vioara a doua.” George Jiglău, politolog

Ce spun specialiştii

„Adevărul” a stat de vorbă cu mai mulţi specialişti pentru a explica modul cum şi-au gândit strategiile principalele forţe ale guvernării. Politologul George Jiglău este de părere că mai multă vizibilitate nu înseamnă şi o imagine mai bună. „Premierul Ciucă, care este al PNL-ului, nu se asociază foarte mult cu imaginea PNL-ului în mass-media. Pe de altă parte, foarte important este că trecem în continuare prin pandemie, printr-un nou val, iar aici ministrul Sănătăţii apare foarte des, cred că de acolo vin parte din punctele vizibilităţii, sigur că trebuie să apară foarte des. De cealaltă parte îl văd destul de des, dar nu suficient, pe Cîmpeanu, care este al PNL-ului şi vorbeşte despre şcoli. Dar, în rest, miniştrii PNL-ului nu prea sunt atât de mult conectaţi. Normal că agenda este dominată de povestea legată de pandemie”, a precizat politologul.

Strategie de responsabilizare a PSD

Pe de altă parte, Cristian Pîrvulescu, decan al Facultăţii de Ştiinţe Politice din SNSPA, consideră că liberalii au luat deliberat piciorul de pe acceleraţie, mai ales în contextul confruntării cu mai multe crize. „Implicarea şi responsabilizarea PSD sunt foarte importante, iar dacă PSD îşi asumă imaginea guvernării, atunci trebuie să îşi asume şi responsabilităţile. Cred că aceasta este strategia din spatele acestei coaliţii supradimensionate”, a punctat politologul.

La rândul său, Jiglău a subliniat că în ceea ce priveşte dominarea agendei publice, un element foarte important este greutatea vectorilor de imagine, în condiţiile în care PSD şi-a trimis în Guvern cei mai importanţi oameni „Este doamna Firea, este Grindeanu, Ciolacu este şi el prezent tot timpul, Rafila, Dîncu, cam aceştia sunt comunicatorii PSD-ului în acest moment. Pe lângă faptul că au portofolii importante, ei înşişi sunt oameni care comunică şi chiar dacă expertiza lor nu se suprapune foarte mult cu ministerele pe care le au. PSD şi-a jucat bine cartea aceasta în perioada negocierilor”, a completat Jiglău. De altfel, politologul a punctat că un minus pentru PNL este că are un premier care „nu prea se revendică din sânul partidului”.

Şi Cristian Pîrvulescu a arătat că PSD a mers cu o linie de miniştri puternică, dându-i exemplu pe Sorin Grindeanu şi Vasile Dîncu: „Nu numai portofoliul contează, dar şi persoana”, a completat Pîrvulescu, indicând faptul că PNL este în continuare într-o perioadă de reaşezare internă, pe lângă faptul că din Executiv lipsesc mai mulţi comunicatori cu experienţă.