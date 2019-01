Ambasadorul României la Washington a susţinut o prelegere la Universitatea Carnegie Mellon şi s-a întâlnit cu primarul oraşului Pittsburgh

La Universitatea Carnegie Mellon, Maior a vorbit despre rolul României în plan european şi euroatlantic, în cadrul prelegerii cu titlul „Defending the West’s Strategic Frontier: the Black Sea and Beyond”.





Ambasadorul român a subliniat parcursul transformaţional extraordinar al ţării noastre în ultimii 30 de ani, plecând de la momentul căderii regimului comunist şi până în prezent când România a ajuns să deţină Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Punctând împărtăşirea de către România a valorilor democratice transatlantice, ambasadorul George Maior a evidenţiat obiectivele ţării noastre la conducerea Consiliului Uniunii Europene şi oportunităţile generate de această poziţie.





George Cristian Maior a prezentat complexitatea mediului de securitate din regiunea Mării Negre şi de pe întreg flancul estic al NATO, subliniind necesitatea consolidării posturii aliate de descurajare şi apărare inclusiv prin cooperarea sporită cu forţele americane şi aliate în zonă. „România constituie un pilon strategic în regiunea Mării Negre, la frontiera estică a Occidentului şi are o contribuţie esenţială pentru securitatea euro-atlantică”, a declarat ambasadorul Maior. Ambasadorul român a pledat pentru consolidarea Alianţei Nord-Atlantice, aflată la cea de-a 70-a aniversare în acest an. De asemenea, Ambasadorul George Cristian Maior a apreciat necesitatea continuării sprijinului european pentru ţările partenere din regiune, în mod special Republica Moldova, inclusiv în vederea menţinerii parcursului european al acestora.





În cadrul aceleiaşi vizite, George Maior a dezbătut teme de politică externă, strategie şi apărare în cadrul unei mese rotunde cu profesori şi studenţi din cadrul Institute for Politics and Strategy al Universităţii Carnegie Mellon.





În marja deplasării la Pittsburgh, ambasadorul Maior a avut o întrevedere cu rectorul Universităţii Carnegie Mellon, James H. Garrett, cu care a abordat perspective de cooperare academică şi de cercetare cu universităţi din România. A evidenţiat faptul că Universitatea Carnegie Mellon a găzduit de-al lungul timpului mulţi cercetători şi studenţi români, amintind în mod special de prelegerea ţinută în 1919 de către marele diplomat român Vasile Stoica, în sprijinul dezideratului Marii Uniri a tuturor românilor.





Cu ocazia vizitei, George Cristian Maior s-a întâlnit şi cu primarul oraşului Pittsburgh Bill Peduto. Ambasadorul a evocat comunitatea română din Pittsburgh, inclusiv comunitatea profesorilor şi studenţilor români şi aportul important al acestora pentru comunitatea locală.





Ambasadorul Maior a evidenţiat importanţa Parteneriatului Strategic dintre SUA şi România, precizând că acesta asigură un cadru care facilitează inclusiv dezvoltarea relaţiilor la nivelul comunităţilor locale. În cadrul discuţiei au fost explorate perspective de cooperare bilaterală în plan local şi regional, cu accent pe domeniile economic, academic şi de cercetare, fiind abordate inclusiv oportunităţile de valorificare a experienţei de dezvoltare şi revitalizare economică a oraşului Pittsburgh.





În acest context, primarul Bill Peduto a punctat rolul esenţial al Universităţii Carnegie Mellon în transformarea oraşului dintr-un centru al industriei siderurgice într-unul axat pe cercetarea avansată în domenii precum medicina, robotică, automatizări şi inteligenţă artificială.

