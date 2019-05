Ambasadorul Israelului în România, despre Mihnea Constantinescu: „A fost un mentor şi un exemplu“

„Aceasta este o seară specială. Lansăm împreună asociaţia Mihnea Constantinescu. Mihnea Constantinescu va rămâne în amintirea noastră drept un prieten adevărat al poporului evreu. Dar nu numai asta. Fiecare persoană dintre noi are o amintire cu Mihnea. Eu ţin minte prima dată când noi ne-am întâlnit, era în anul 1995, la Ierusalim, când l-a însoţit pe domnul ministru de Externe Adrian Severin. Am început să vorbim şi încet, încet am devenit prieteni. [...] Întotdeauna Mihnea a fost acolo, uşa lui era deschisă atunci când am avut nevoie. După ce am primit mandatul de ambasador, l-am anunţat că vin, mi-a răspuns într-un mod foarte prietenos, ca de obicei, şi ar fi trebuit să ne întâlnim aici, în România. Din nefericire, nu am reuşit să-l revăd. Mihnea a fost un mentor şi un exemplu pentru multe generaţii de diplomaţi. Sunt sigur că fiecare dintre noi îi suntem recunoscători pentru valorile pe care ni le-a transmis, precum şi pentru toţi anii de muncă prin care a definit rolul României la nivel internaţional. Va rămâne unul dintre cei mai respectaţi ambasadori, un exemplu de profesionalism şi diplomaţie şi un exemplu de umanitate şi educaţie. Proiectele sale nu vor rămâne doar în memorie, ele sunt implementate în fiecare zi. Sper că prin Asociaţia Mihnea Constantinescu, pe care o lansăm împreună în această seara, vom continua misiunea lui Mihnea”, a spus ambasadorul Israelului, David Saranga, în faţa invitaţilor săi.





„Mihnea a fost în timpul vieţii ca un caleidoscop, care a răspândit idei temeinice în domenii strategice de activitate. A generat un curent de profesionalism şi integritate în toţi oamenii pe are i-a atins cu inteligenţa, căldura şi generozitatea sa. Dorinţa noastră este să mergem mai departe înfiinţând Asociaţia Ambasador Mihnea Constantinescu, nu o instituţie sterilă, ci un curent care să menţină vie amintirea sa [...] Cea mai mare bucurie a lui Mihnea a fost să dăruiască cunoaştere tinerilor, să fie mentorul şi prietenul lor”, a transmis celor prezenţi nepoata marelui diplomat român.





Ana Birchall a fost emoţionată când a rostit discursul său despre Mihnea Constantinescu, menţionând că îi datorează multe fostului ambasador. „Ne-am întâlnit în 2001 şi s-a ţinut de capul meu aproape un an de zile să-mi dau demisia de pe Wall Street şi să vin acasă. Şi vă spun că în toate momentele mele frumoase sau mai puţin frumoase din cariera mea profesională, Mihnea a fost o constantă. Tot timpul m-a sprijinit. I-am promis că o să fac ce pot eu astfel încât investiţia pe care el a făcut-o în mine, asemeni multor diplomaţi, multor oameni din România, să poată să meargă mai departe. Cred că cuvintele sunt insuficiente să exprime gratitudinea şi mândria pe care o simţim fiecare dintre noi, aducându-ne aminte cu onoare, cu bucurie, cu responsabilitate şi profesionalism de tot ce a însemnat Mihnea Constantinescu, nu numai pentru diplomaţia românească, dar şi pentru România şi comunitatea internaţională”, a rememorat Ana Birchall, ministru interimar al Justiţiei.





Născut în 1961, Mihnea Constantinescu a fost ambasador cu însărcinări speciale, reprezentant special al Guvernului României pe probleme de securitate energetică.





Mihnea Constantinescu a fost asistent personal al premierului Petre Roman, director de cabinet al premierului Theodor Stolojan (1991-1992), purtător de cuvant al Guvernului (1991-1992), director de cabinet al premierului Nicolae Văcaroiu şi ministru de stat pentru reforma economica în acelasi Guvern Văcaroiu. A fost apoi director de cabinet si consilier al ministrului de Externe Mircea Geoană (1996-1998).





De asemenea, Mihnea Constantinescu a fost director de cabinet al premierului Adrian Năstase (2004), apoi director de cabinet al premierului Călin Popescu-Tăriceanu (2005-2008).





Fostul ambasador Mihnea Constantinescu a încetat din viaţă pe 18 noiembrie 2018, la Nisa, la vârsta de 57 de ani.