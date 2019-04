Ambasadorul Germaniei la Bucureşti, reacţie la atacurile lui Dăncilă: Am vrut să ne întâlnim cu premierul. Ne-a refuzat

„Am vrut să ne exprimăm opinia în grup, sunt îngrijorări pe care le împărtăşim în acest grup şi solicitarea a fost să mergem în grup. Această cerere a fost refuzată. Este în totalitate în responsabilitatea prim-ministrului, dar am vrut să explicăm puţin de ce am simţit să facem aceste precizări auzite”, a declarat ambasadorul Germaniei joi după-amiază.

12 ambasade au cerut, miercuri, autorităţilor din România să nu facă modificări legislative care ar slăbi statul de drept şi lupta împotriva corupţiei. „Suntem profund îngrijoraţi de integritatea sistemului judiciar românesc, care a fost zdruncinat de modificări imprevizibile care nu întăresc eforturile României de a consolida progresul în materie de justiţie. Dimpotrivă, efectul cumulativ al acestor modificări prezintă riscul încetinirii luptei împotriva corupţiei şi subminării independenţei sistemului judiciar”, se arată în mesaj.

Dăncilă a făcut referire la acest mesaj transmis de reprezentanţele diplomatice a 12 ţări, prin care României i se solicită să nu ia măsuri care ar putea afecta statul de drept.

„Tot azi am văzut punctul de vedere a (n.r.-al) unui grup de ambasadori. Am vrut să am o discuţie individuală cu fiecare ambasador, dar au refuzat. Le reamintesc că suntem în România şi că am dialog direct cu omologii mei. Le recomand să se adreseze autorităţilor statelor lor, pentru că în niciun stat ambasadorii nu fac agenda premierului şi n-o să permit acest lucru. Trebuie să arate respect pentru România, cum ambasadorii noştri în fiecare stat, fie membru UE sau stat terţ, au respect pentru statul respectiv”, a spus premierul

